Altın için tahmin değişti! Filiz Eryılmaz'dan enflasyon sonrası korkutan öngörü

Eryılmaz’a göre özellikle gümüş başta olmak üzere bazı emtialar teknik olarak aşırı yükselmişti ve bir düzeltme kaçınılmazdı. “Piyasada bir süredir ‘bahane’ aranan bir düzeltme ihtiyacı vardı. Bu bahane, ABD’de CME’nin altın ve gümüşte teminat gerekliliklerini yüzde 15’lere varan oranlarda artırmasıyla ortaya çıktı” diyen Eryılmaz, bu kararın öz sermayesi yetersiz yatırımcıları zorunlu pozisyon kapatmaya ittiğini belirtti.

