Altın için tahmin değişti! Filiz Eryılmaz'dan enflasyon sonrası korkutan öngörü

Şubat 03, 2026 12:08
1
altın fiyatları

Altın çakıldı, değerli metallerde fırtına devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu oynaklık karşısında tedirgin. Peki düşüş ne kadar devam edecek ve yatırımcı yeniden yükselişi ne zaman görecek? Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalardaki sert hareketleri değerlendirerek özellikle altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.

2
filiz eryılmaz altın

Son dönemde yaşanan düşüşün arkasında teknik ya da temel bir gelişmeden ziyade piyasa dinamiklerinin etkili olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Bu geri çekilmenin ana nedeni ne siyasi açıklamalar ne de makro veriler. Asıl tetikleyici, CME’nin marjin teminatlarını artırması oldu” dedi.

3
altın emtia

Eryılmaz’a göre özellikle gümüş başta olmak üzere bazı emtialar teknik olarak aşırı yükselmişti ve bir düzeltme kaçınılmazdı. “Piyasada bir süredir ‘bahane’ aranan bir düzeltme ihtiyacı vardı. Bu bahane, ABD’de CME’nin altın ve gümüşte teminat gerekliliklerini yüzde 15’lere varan oranlarda artırmasıyla ortaya çıktı” diyen Eryılmaz, bu kararın öz sermayesi yetersiz yatırımcıları zorunlu pozisyon kapatmaya ittiğini belirtti.
 

4
PANİK SATIŞI UYARISI

PANİK SATIŞI UYARISI

Teminat artışı sonrası başlayan satış dalgasının, küçük yatırımcıların panik işlemleriyle daha da hızlandığını söyleyen Eryılmaz, “Pozisyon kapatmalarıyla başlayan düşüş, panik satışlarıyla derinleşti” ifadelerini kullandı. JP Morgan’ın short pozisyon kapattığına yönelik iddialara da değinen Eryılmaz, “Yapılan işlemlerin büyük ölçüde müşteri adına olduğu görülüyor. Bu nedenle bu argüman çok güçlü değil” dedi.
 

5
ALTIN FİYATLARI

Cuma günü altın ve gümüşün gün içi diplerden tepkiyle kapandığını hatırlatan Eryılmaz, buna rağmen Asya piyasalarıyla birlikte yeni bir satış dalgası yaşandığını söyledi. “Ons altında 4.865 dolardan 4.586 dolara yaklaşık yüzde 5’lik, gümüşte ise yüzde 7,5’lik bir geri çekilme gördük. Bu da panik satışlarının hâlâ devrede olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
 

6
ALTIN GÜMÜŞ PİYASA

DÜŞEN BIÇAK TUTULMAZ

Yatırımcılardan sıkça gelen “Buradan alım yapılır mı?” sorusuna net yanıt veren Eryılmaz, “Düşen bıçak tutulmaz. En azından birkaç gün piyasayı izlemek gerekiyor” dedi. Altında gümüşe kıyasla daha iyimser olduğunu belirten Eryılmaz, bunun nedenini jeopolitik riskler ve ABD kaynaklı siyasi belirsizlikler olarak açıkladı.

7
altın

Teknik seviyelere de dikkat çeken Eryılmaz, “Ons altında 4.650 dolar çok kritik bir destek. Bunun altına sarkılması satış baskısını artırır. Gümüşte ise 82 dolar seviyesi önemli; altı satışları güçlendirebilir” uyarısında bulundu. ABD vadeli piyasalarının haftaya sert düşüşle başlamasını beklediğini de sözlerine ekledi.
 

8
enflasyon

Enflasyonun yüzde 5’e yaklaşmasının faiz indirimi beklentilerini zayıflatabileceğini belirten Eryılmaz, bunun piyasa moralini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

9
borsa istanbul

 Borsa İstanbul cephesinde ise genel görünümün güçlü olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “BIST 100’de 13.320 seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli pozisyonlar korunabilir” değerlendirmesinde bulundu.
 

10
tarım dışı istihdam

VOLATİL HAFTAYA DİKKAT

Küresel tarafta veri trafiğinin yoğun olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, ABD’de Fed yetkililerinin açıklamaları, tarım dışı istihdam ve ADP verilerinin piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi. Avrupa’da ise ECB ve İngiltere Merkez Bankası kararlarının izleneceğini belirtti.
 

11
ALTIN

Eryılmaz, “Veri yoğun ve volatil bir haftaya giriyoruz. Yeni pozisyon açmadan önce temkinli olmakta fayda var” diyerek yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

