Camide şakalaşma faciayla bitti! Küçük çocuk ağır yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Endonezya'da camiye giden iki genç kızın namaz esnasında kendi aralarında şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine devrildi.
Bariyerin düşmesiyle suçluluk duygusu ve yakalanma korkusu yaşayan kız çocukları namaz kılma taklidi yaptı. Panelin altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.