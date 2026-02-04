Camide şakalaşma faciayla bitti! Küçük çocuk ağır yaralandı

Endonezya'da camiye giden iki genç kızın namaz esnasında kendi aralarında şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine devrildi.

Bariyerin düşmesiyle suçluluk duygusu ve yakalanma korkusu yaşayan kız çocukları namaz kılma taklidi yaptı. Panelin altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.