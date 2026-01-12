Menü Kapat
Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Son olarak yoğun yağış sonrası zeminin yumuşaması nedeniyle Şahinbey ilçesinde Ali Erçelebi Cami'nin avlusunda çökme meydana geldi. Çökme sırasında olay yerinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ali Erçelebi Cami'nin avlusunda çökme meydana geldi. Çökmenin, yoğun yağış sonrası zeminin yumuşamaması nedeniyle avludaki şadırvan kısmında meydana geldiği öğrenildi.

Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çökme sırasında olay yerinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Çökme sonrası olay yerine gelen Şahinbey Belediyesi ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçti. Belediye ekipleri çökmenin olduğu bölgede çalışma başlattı.

