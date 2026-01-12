Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Kategoriler
Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ali Erçelebi Cami'nin avlusunda çökme meydana geldi. Çökmenin, yoğun yağış sonrası zeminin yumuşamaması nedeniyle avludaki şadırvan kısmında meydana geldiği öğrenildi.
Çökme sırasında olay yerinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
Çökme sonrası olay yerine gelen Şahinbey Belediyesi ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçti. Belediye ekipleri çökmenin olduğu bölgede çalışma başlattı.