TGRT Haber
14°
 Selahattin Demirel

Başakşehir'de yürek yakan olay! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

İstanbul Başakşehir’deki bir caminin tuvaletinde 65 yaşında bir adamın cansız bedeni bulundu. Acı olay sonrası naaşı Adli Tıp'a kaldırılan adamın ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
21:09
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
21:24

İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan Güngören Sanayi Sitesi Camii’nde saat 16.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

KONTROL SIRASINDA BULUNDU

Cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içerde birinin hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de yürek yakan olay! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

Olay yerine , yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli olarak öldüğü belirlenen adamın üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu tespit edildi.

Başakşehir'de yürek yakan olay! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

