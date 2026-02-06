Komşuyu sel aldı! Yunanistan'da bir kişi sulara kapıldı, öldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yunanistan'ı sel aldı. Gümülcine şehrinde bir kişi aracıyla sulara kapıldı ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, aracın bulunduğu noktadan çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığını belirtti. Şiddetli akıntı nedeniyle tamamen su altında kalan araç çevresinde çalışmaların son derece riskli olduğu, hatta deneyimli EMAK ekipleri için bile büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.