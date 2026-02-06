Komşuyu sel aldı! Yunanistan'da bir kişi sulara kapıldı, öldü

Yunanistan'ı sel aldı. Gümülcine şehrinde bir kişi aracıyla sulara kapıldı ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, aracın bulunduğu noktadan çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığını belirtti. Şiddetli akıntı nedeniyle tamamen su altında kalan araç çevresinde çalışmaların son derece riskli olduğu, hatta deneyimli EMAK ekipleri için bile büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.