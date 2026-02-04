Menü Kapat
TGRT Haber
Ölülerden çaldı, sattı, lüks bir hayat yaşadı! Almanya'da patlak veren skandal

Almanya'nın Freiburg şehrinde patlak veren bir olay ağızları açık bıraktı. Bir cenaze görevlisinin, ölülerden altın diş ve başka değerli eşyalar çaldığı ortaya çıktı.

Ölülerden çaldı, sattı, lüks bir hayat yaşadı! Almanya'da patlak veren skandal
Almanya'nın Freiburg şehrinde bir cenaze görevlisinin yaptıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Üstelik olayında içinde eşi ve bir de bir kuyumcu vardı. Freiburg Sulh Mahkemesi kayıtlarına göre, cenaze görevlisi, en az 250 olayda kremasyon için hazırlanan cesetlerin dişlerinden dolgular, köprüler ve protezlerden 8 kilogramdan fazla "altın diş" çıkardı. Bununla da kalmadı eğer ölülerin üzerinde başka değerli eşyalar varsa, saat gibi örneğin bunları da çaldı.

ÖLÜLERDEN ALIP SATTI, 250 BİN AVRO KAZANDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir cenaze görevlisi hakkında Freiburg Sulh Mahkemesinde dava açan Freiburg Savcılığı, sanığı 2013-2024 yıllarında "ölüye saygıyı ihlal etmek, emaneti kötüye kullanmak, ve kara para aklamakla" suçladı.

Haberde, bunların satışlarından 250 bin avro elde edildiği aktarıldı.

Ölülerden çaldı, sattı, lüks bir hayat yaşadı! Almanya'da patlak veren skandal

Savcılığın açtığı davada Eylül 2019'dan Eylül 2024'e kadar olan vakaları göz önünde bulundurduğu belirtilen haberde, daha önceki yıllardaki olayların büyük ölçüde zaman aşımına uğradığı bilgisi verildi.

BU SUÇTA YALNIZ DEĞİLDİ

Haberde, cenaze görevlisinin eşi ve bir kuyumcunun da suça yardım etmek ve kara para aklamaktan suçlandığı ifade edilerek, sanıkların satışlardan elde ettikleri gelirle yüksek hayat tarzını finanse ettiği kaydedildi.

