TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Almanya'da çalışan Türk kondüktörü Yunan yolcu öldürdü!

Almanya'da çalışan Türk kondüktör, Yunan bir yolcunun acımasız saldırısıyla hayatını kaybetti. 36 yaşındaki evli iki çocuk babası Serkan C. biletsiz Yunan yolcunun yumruklarıyla yere yıkıldı ve yaşam mücadelesini kaybetti.

Almanya'da çalışan Türk kondüktörü Yunan yolcu öldürdü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
14:39
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
14:43

'da bölgesel bir yolcu treninde çalışan Türk kondüktör, biletsiz binen bir Yunan yolcunun saldırısına uğradı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, evli, 2 çocuk babası Serkan C., 20 ile 30 yaşlarındaki 4 yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi. Yolculardan 26 yaşındaki vatandaşı, biletini göstermemekte ısrar etti. Serkan C. ile Yunan vatandaşı, tartışmaya başladı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Koltuğundan ayağa kalkan ve Serkan C.'yi iterek yumruklayan Yunan yolcu, kondüktörün sakin tutumuna rağmen saldırılarına devam etti. Serkan C. bileti olmayan yolcunun prosedür gereği trenden inmesini istedi. Ancak Yunan yolcu trenden inmedi ve Serkan C.'ye yumruklu saldırısına devam etti.

Başına aldığı darbelerle yere düşen Serkan C. bilincini kaybetti. Suni teneffüs yapılan ancak kendine gelemeyen Serkan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Türk kondüktör, pazartesi gecesinden bu yana yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRMEYLE YARGILANACAK

Polis, saldırganın olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi. Almanya'da ikamet izni olmayan Yunanistan vatandaşı şahsın, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Almanya'da çalışan Türk kondüktörü Yunan yolcu öldürdü!

ÜLKE ÇAPINDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) Üst Düzey Yöneticisi Evelyn Palla olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu trajik ölüm beni sözsüz bıraktı ve derinden üzdü. Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. DB olarak korkunç saldırıyı ve olayını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hepimiz kendimize bu tür şiddet olaylarının neden sürekli yaşandığını sormalıyız. Bugün ülkedeki tüm demiryolu çalışanları için karanlık bir gün. DB olarak yas içindeyiz" dedi.
Alman Demiryolları DB bugün yerel saat ile 15.00'te ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TGRT Haber
