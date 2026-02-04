Ateş Çemberi yine sallanıyor! Yeni Zelanda 6,1'lik depremle sarsıldı

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan Kermadec Adaları'nda deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 184,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, büyüklüğünün 6,1 olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

'ATEŞ ÇEMBERİ'

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.