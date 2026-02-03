İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Van'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İran'ın Marand şehri olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, kuvvetli hissedildiği öğrenildi.

VAN’DA DA HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre mesafede olması sebebiyle, sarsıntı Van Başkale ve sınır ilçelerimizde hafif şekilde hissedildi.

