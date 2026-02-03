İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Van'da hissedildi

Kategoriler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İran'ın Marand şehri olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, kuvvetli hissedildiği öğrenildi.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre mesafede olması sebebiyle, sarsıntı Van Başkale ve sınır ilçelerimizde hafif şekilde hissedildi.