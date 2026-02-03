Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Magway Bölgesi’nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında yaklaşık 63 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından bölgedeki yerel yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, henüz herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi hasar bildirimi yapılmadı. Ekiplerin kırsal bölgelerdeki tarama çalışmaları devam ederken, halka artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.