Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Myanmar’ın Magway Bölgesi’nde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem yerin 63 kilometre altında kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 19:19

Güneydoğu Asya ülkesi ’da 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Magway Bölgesi’nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında yaklaşık 63 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından bölgedeki yerel yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, henüz herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi hasar bildirimi yapılmadı. Ekiplerin kırsal bölgelerdeki tarama çalışmaları devam ederken, halka artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Myanmar ordu helikopteri hastaneye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı
ETİKETLER
#deprem
#myanmar
#Depremz Deprem Felaketi
#Magway Bölgesi
#Yenangyaung
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.