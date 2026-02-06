Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
Editor
 Nalan Güler Güven

İstanbul'da kan donduran çocuk istismarı! Operasyonda yakalanan 51 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı siber operasyonda, çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini dijital mecralardan temin eden ve depolayan 51 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kan donduran çocuk istismarı! Operasyonda yakalanan 51 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 19:55

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheli tutuklandı.

OPERASYONUN AYRINTILARI VE DİJİTAL İNCELEMELER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanırken, sayısı 51'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

51 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan 51 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 51 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da kan donduran çocuk istismarı! Operasyonda yakalanan 51 şüpheli tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etmişti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Eminönü'nde banka soygunu! Paraları alıp kaçtı
İstanbul'da Clubhouse'a narkotik baskını! Operasyonda Bebek Otel detayı da var
#tutuklama
#çocuk istismarı
#gözaltı
#siber suçlar
#Dijital İçerik
#Gündem
TGRT Haber
