İstanbul Unkapanı'nda banka soygunu! Paraları alıp kaçtı

Fatih Unkapanı semtinde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.
Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.
Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.