 Selahattin Demirel

İstanbul Unkapanı'nda banka soygunu! Paraları alıp kaçtı

İstanbul Fatih'e bağlı Unkapanı semtindeki bir bankaya soygun düzenlendi. Bir kişi bankadan paraları alarak kaçarken bir vatandaşa çarpıp soygun paralarının bir kısmını düşürdü. Soyguncu kayıplara karışırken çalınan para da belli oldu.

İstanbul Unkapanı'nda banka soygunu! Paraları alıp kaçtı
AA
06.02.2026
06.02.2026
Fatih Unkapanı semtinde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

KAÇARKEN VATANDAŞA ÇARPIP PARALARI DÜŞÜRDÜ

Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

80 BİN LİRA BANKAYA TESLİM EDİLDİ

Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

