12°
Elon Musk rotayı Mars'tan Ay'a çevirdi

Elon Musk'ın SpaceX şirketi rotayı değiştirme kararı aldı. SpaceX beklenen Mars hedefi yerine bu defa AY görevi hedefine odaklanmayı seçti. Basına yansıyan haberlere göre 2027 yılı için Ay'a iniş planlanıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 00:14

ABD'li milyarder 'ın şirketi Mars görevini erteliyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Musk, bu yıl Ay yolculuğunu öne çekti.

AY İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILACAK

Habere göre SpaceX şirketi, yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini iletti.

Aynı bildirimde Musk, sürdürülebilir bir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladı.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki bir ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek bir geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda ise SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini söylemişti. Şirket daha önce, 2026'nın sonlarında beş Starship'i Mars'a göndereceğini açıklamıştı.

