Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Alanyaspor, İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Hyeon-Gyu Oh.

https://x.com/Besiktas/status/2020185260525556068?s=20

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Güven.

https://x.com/Alanyaspor/status/2020177281075847274?s=20

BEŞİKTAŞ VE ALANYASPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu dönemde siyah beyazlılar 10, turuncu yeşilliler ise 4 galibiyet elde ederken; 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR'U UZUN ZAMANDIR YENEMİYOR!

Kartal, Alanyaspor karşısındaki son 5 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise bu müsabakalarda 2 kez kaybeden ve 3 defa da berabere kalan Beşiktaş, Akdeniz temsilcisini en son 2022-2023 sezonunda İstanbul’da mağlup etmişti.

https://x.com/Alanyaspor/status/2020088368990986569?s=20

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRI

Beşiktaş’ta, Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. An itibarıyla siyah beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan; Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Başakşehir mücadelesinde cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Sosyal medya paylaşımıyla Beşiktaş taraftarlarına seslenen başkan Serdal Adalı, Alanyaspor karşılaşması öncesinde tüm camiayı Dolmabahçe'ye davet etmiş ve birlik olmaları gerektiğinin altını çizmişti.