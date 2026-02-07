Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Dolmabahçe'de oynanacak olan zorlu müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 00:01

Beşiktaş ve Alanyaspor, İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Hyeon-Gyu Oh.

https://x.com/Besiktas/status/2020185260525556068?s=20

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Güven.

https://x.com/Alanyaspor/status/2020177281075847274?s=20

BEŞİKTAŞ VE ALANYASPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu dönemde siyah beyazlılar 10, turuncu yeşilliler ise 4 galibiyet elde ederken; 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR'U UZUN ZAMANDIR YENEMİYOR!

Kartal, Alanyaspor karşısındaki son 5 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise bu müsabakalarda 2 kez kaybeden ve 3 defa da berabere kalan Beşiktaş, Akdeniz temsilcisini en son 2022-2023 sezonunda İstanbul’da mağlup etmişti.

https://x.com/Alanyaspor/status/2020088368990986569?s=20

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRI

Beşiktaş’ta, Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. An itibarıyla siyah beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan; Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Başakşehir mücadelesinde cezalı olacak.

Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Sosyal medya paylaşımıyla Beşiktaş taraftarlarına seslenen başkan Serdal Adalı, Alanyaspor karşılaşması öncesinde tüm camiayı Dolmabahçe'ye davet etmiş ve birlik olmaları gerektiğinin altını çizmişti.

Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

ARA TRANSFERDE EN ÇOK YATIRIMI HANGİ KULÜP YAPMIŞTI?
Beşiktaş; hem oyuncu satmada hem de takviye yapmada, zirveye yerleşmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlara seslendi: "Dolmabahçe'de omuz omuza"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.