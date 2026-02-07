Beşiktaş-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Beşiktaş ve Alanyaspor, İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Hyeon-Gyu Oh.
https://x.com/Besiktas/status/2020185260525556068?s=20
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Güven.
https://x.com/Alanyaspor/status/2020177281075847274?s=20
Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu dönemde siyah beyazlılar 10, turuncu yeşilliler ise 4 galibiyet elde ederken; 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Kartal, Alanyaspor karşısındaki son 5 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise bu müsabakalarda 2 kez kaybeden ve 3 defa da berabere kalan Beşiktaş, Akdeniz temsilcisini en son 2022-2023 sezonunda İstanbul’da mağlup etmişti.
https://x.com/Alanyaspor/status/2020088368990986569?s=20
Beşiktaş’ta, Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. An itibarıyla siyah beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan; Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Başakşehir mücadelesinde cezalı olacak.
Sosyal medya paylaşımıyla Beşiktaş taraftarlarına seslenen başkan Serdal Adalı, Alanyaspor karşılaşması öncesinde tüm camiayı Dolmabahçe'ye davet etmiş ve birlik olmaları gerektiğinin altını çizmişti.