Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlara seslendi: "Dolmabahçe'de omuz omuza"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medyadan bir duyuru gerçekleştirdi. Esasen ise Adalı, Beşiktaşlı taraftarları birlik olmaya davet etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlara seslendi:
'ta 'dan taraftarlara çağrı geldi. Kulübün yapılanma dönemine dikkat çeken başkan, siyah beyazlı futbolseverleri 'ye çağırdı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlara seslendi: "Dolmabahçe'de omuz omuza"

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN SOSYAL MEDYA DUYURUSU

"Değerli Beşiktaş Taraftarı:

Hepimizin çok iyi bildiği gibi; Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir.

Beşiktaş; sevinçte omuz omuza, kederde yan yana duran çok büyük bir ailedir.

Bir semtin hatırası, bir milletin hafızası, milyonların ortak duasıdır.

Sizler bu kulübün vicdanısınız. Eleştiriniz de siteminiz de başımızın tacıdır. Çünkü biz biliyoruz ki sizin derdiniz yalnızca Beşiktaş'tır.

Bugün puan tablosunda belki istediğimiz yerde değiliz. Ama biz günü kurtarmaya değil, yarınları kurmaya geldik. Gayemiz günü kurtarmak, gelip geçici mutluluklar değil, istikrarlı ve güçlü bir Beşiktaş'tır.

Biz Beşiktaş'ın önümüzdeki on yılını inşa ediyoruz. Attığımız her adım, kurduğumuz kadrolar, yaptığımız her hamle; geleceğin şampiyon Beşiktaş'ının ilk tuğlasıdır.

Bu bir süreçtir.

Ve bu süreç; sabır, istikrar ve sarsılmaz bir birlik ister.

Beşiktaş tarihinin her döneminde taraftarıyla tek yürek olduğunda başarılı olmuştur. Güzel günler göreceksek bunun ilk şartı yönetimiyle, sporcusuyla, taraftarıyla tek vücut olmuş bir Beşiktaş'ı ortaya çıkarabilmektir. Dolmabahçe'de tek vücut olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez.

Yarın yakacağımız bir birlik meşalesi yalnızca takımımız için değil,

Basketbolda, voleybolda, hentbolda ve armamızın ter döktüğü her branşta mücadele eden tüm sporcularımız için bir umut, bir güç, bir ilham olacaktır.

Çünkü Beşiktaş'ın başarısı sadece sahada on bir kişiyle değil, her branşta aynı arma için savaşan binlerce yürekle yazılır.

Sahadaki teknik heyetimiz, hocamız ve futbolcularımız; bu büyük sorumluluğun farkında. Gecelerini gündüzlerine katarak bu formanın hakkını vermek için çalışıyorlar.

Ben ve yönetim kurulum bu uzun yolun bütün yükünü ve hesabını omuzlarımızda taşıyoruz.

Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, Beşiktaş'ın geleceğini ayağa kaldırma sözünü veriyoruz.

Sizden isteğim yalnızca şu:

Skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız.

Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın. Yeni evlatlarımızı, o formayı ilk kez sırtına geçirecek kardeşlerimizi, bize yakışır Beşiktaşlılık duygusuyla, o ruhla karşılayın. Onlara sadece futbolu değil, Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatın.

Beşiktaş'ın dününde siz vardınız, bugününde siz varsınız, yarınında siz olacaksınız.

Bu takım sizin inancınızla güçlenecek, sahada sizinle var olacak, şampiyonlukları sizinle ve sizin için yaşayacak.

Geçtiğimiz yıllarda çok ayrıştık, çok bölündük. Birlik olmuş Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılığı hepimiz çok özledik.

Şimdi zaman kenetlenme zamanı.

Şimdi zaman Beşiktaş'ın layık olduğu geleceği birlikte yazma zamanı.

Gelin…

Dolmabahçe'de yine omuz omuza duralım.

Tek ses, tek nefes, tek yürek olalım. Bugünden itibaren Beşiktaş'ta yepyeni bir birlik beraberlik dönemini başlatalım.

Bu çağrıyı, eski günlerden en güzel sloganlarımızdan biriyle sonlandırmak isterim. "Remzin Kartallar gibi; manileri yen, aş; lâyıktır bu vasıflar sana ey şanlı Beşiktaş"

Dolmabahçe'de görüşmek üzere.

Aslolan Beşiktaş'tır!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlara seslendi: "Dolmabahçe'de omuz omuza"

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER DÖNEMİ NASIL GEÇMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket etti ve aktif bir transfer dönemi yaşadı.
