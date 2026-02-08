Küçük Berivan'ın cenazesinde yürek burkan detay: Sadece bir hafta takabildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde boğularak ölen 10 yaşındaki Berivan Bozan'ın cenazesi kaldırıldı. Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Fetrek Deresi’ndeki olayda arkadaşlarıyla birlikte girdiği derede çamura saplanarak akıntıya kapılan Berivan Bozan’ın (10) cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

ACILI BABA KÜÇÜK KIZIN CENAZESİNİ TESLİM ALDI



Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Berivan Bozan’ın cenazesi, defnedilmek üzere baba Hamed Bozan ve yakınları tarafından teslim alındı.

KIZINA MOTİVASYON OLSUN DİYE ALDIĞI KÜPELER YÜREK BURKTU

Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşayan baba Hamed Bozan’ın hikayesi yürekleri burktu. Ailesiyle birlikte 2010 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldikleri öğrenilen inşaat işçisi Hamed Bozan’ın (32), 4 çocuğundan en büyüğü olan Berivan’ın ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Baba Bozan’ın, derslerine daha iyi çalışması ve başarılı olması motivasyonuyla kızına olaydan kısa süre önce bir çift küpe hediye ettiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun, babasının aldığı küpeleri sadece bir hafta takabildiği ifade edildi.



Berivan Bozan’ın cenazesi, Torbalı Aziz Davutlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Arslanlar Mezarlığı’na defnedildi.