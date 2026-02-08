Menü Kapat
Küçük Berivan'ın cenazesinde yürek burkan detay: Sadece bir hafta takabildi

İzmir'de arkadaşlarıyla oynarken dereye düşen Berivan Bozan'ın hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı. Küçük kızın cenazesinde babasının getirdiği hediyesi görenleri duygulandırdı. Minik kızın naaşı Torbalı'da defnedildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 00:56

İzmir’in Torbalı ilçesinde boğularak ölen 10 yaşındaki Berivan Bozan'ın cenazesi kaldırıldı. Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Fetrek Deresi’ndeki olayda arkadaşlarıyla birlikte girdiği derede çamura saplanarak akıntıya kapılan Berivan Bozan’ın (10) cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Küçük Berivan'ın cenazesinde yürek burkan detay: Sadece bir hafta takabildi

ACILI BABA KÜÇÜK KIZIN CENAZESİNİ TESLİM ALDI


Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Berivan Bozan’ın cenazesi, defnedilmek üzere baba Hamed Bozan ve yakınları tarafından teslim alındı.

Küçük Berivan'ın cenazesinde yürek burkan detay: Sadece bir hafta takabildi

KIZINA MOTİVASYON OLSUN DİYE ALDIĞI KÜPELER YÜREK BURKTU

Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşayan baba Hamed Bozan’ın hikayesi yürekleri burktu. Ailesiyle birlikte 2010 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldikleri öğrenilen inşaat işçisi Hamed Bozan’ın (32), 4 çocuğundan en büyüğü olan Berivan’ın ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Baba Bozan’ın, derslerine daha iyi çalışması ve başarılı olması motivasyonuyla kızına olaydan kısa süre önce bir çift küpe hediye ettiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun, babasının aldığı küpeleri sadece bir hafta takabildiği ifade edildi.

Küçük Berivan'ın cenazesinde yürek burkan detay: Sadece bir hafta takabildi


Berivan Bozan’ın cenazesi, Torbalı Aziz Davutlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Arslanlar Mezarlığı’na defnedildi.

