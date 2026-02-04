Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bursa’da 12. Sınıf (Lise son) sınıf öğrencisi Rabia Akyüz derste kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamazken, vefatı ailesini ve okul arkadaşlarını hüzne boğdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 16:17

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Okul yetkilileri tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kız hastaneye kaldırıldı. Akyüz’ün daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilirken, bu sefer tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı! Cenazede gözyaşları sel oldu

nedeniyle henüz çocuk denilecek yaşta hayata veda eden Rabia Akyüz için Yeşilevler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Rabia Akyüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve ilçe protokolü katıldı. Törende Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdem Korkut, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de hazır bulundu. Gözyaşlarının hâkim olduğu cenaze namazının ardından Akyüz'ün cenazesi Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı! Cenazede gözyaşları sel oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi! Otobüs şoförünün zamanla yarışı kameralarda
ETİKETLER
#kalp krizi
#cenaze töreni
#Rabia Akyüz
#Okulda Ölüm
#Yıldırım İlçesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.