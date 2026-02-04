Derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Okul yetkilileri tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kız hastaneye kaldırıldı. Akyüz’ün daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilirken, bu sefer tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Kalp krizi nedeniyle henüz çocuk denilecek yaşta hayata veda eden Rabia Akyüz için Yeşilevler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Rabia Akyüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve ilçe protokolü katıldı. Törende Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdem Korkut, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de hazır bulundu. Gözyaşlarının hâkim olduğu cenaze namazının ardından Akyüz'ün cenazesi Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.