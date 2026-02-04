Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti

Bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, erkeklerin kalp krizi riski kadınlara kıyasla "önemli bir farkla" önde gidiyor. İşte bilinmesi gereken detaylar.

Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen ve on yıllara yayılan yeni bir çalışma, erkeklerde ve kardiyovasküler hastalık riskinin tahmin edilenden çok daha erken yaşlarda tırmanışa geçtiğini ortaya koydu. Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanlarının imza attığı araştırmaya göre, erkekler özellikle 30'lu yaşların ortasından itibaren daha dikkatli olmalılar.

Science Alert'in haberine göre, çalışmada 1980'lerin ortasında araştırmaya dahil edilen ve 18-30 yaş aralığında olan 5 bin 112 sağlıklı insanın verileri mercek altına alındı. Yaklaşık 34 yıl boyunca katılımcıların sağlık durumunu izleyen uzmanlar, felç ve kalp yetmezliği de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık vakalarının zaman içindeki gelişimini tablolara döktü.

Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti

Elde edilen veriler, erkekler ile kadınlar arasındaki risk makasının 35 yaşında açılmaya başladığını gösteriyor. Ortaya çıkan farkın temel nedeni olarak ise atardamarları tıkayarak kan akışını engelleyen yağ birikintileri, yani en yaygın kalp krizi sebebi olan koroner kalp hastalığı (KKH) gösterildi.

Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti

RİSK ERKEKLERDE 7 YIL ÖNCE ZİRVE YAPIYOR

Verilere göre erkekler, kadınlardan yaklaşık yedi yıl önce yani ortalama 50,5 yaşında yüzde 5'lik bir kardiyovasküler hastalık görülme sıklığına ulaşıyor. Kadınlarda ise hastalığa yakalanma yaşı ortalama 57,5 olarak kayıtlara geçiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Northwestern Üniversitesi epidemiyologlarından Alexa Freedman, kalp hastalığının on yıllar içinde geliştiğini ancak erken belirtilerin genç yetişkinlikte bile saptanabileceğini vurguladı:

Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti

"Daha erken yaşta tarama yapmak, risk faktörlerini daha çabuk tespit etmeye yardımcı olabilir ve uzun vadeli riski azaltan önleyici stratejilerin uygulanmasını sağlar."

Bununla birlikte, kadınların düzenli olarak muayeneye gitme olasılığının daha yüksek olduğu ve erkeklerin kalp krizi riski konusunda önemli bir avantaja sahip olduğu göz önüne alındığında, araştırmacılar erkeklerin daha erken yaşta kalp sağlığını değerlendirmelerini teşvik etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Çalışmanın detayları Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayımlandı.

