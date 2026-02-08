Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Banu İriç

Umre için toplanan paralarla ortadan kayboldu: Hevesler kursakta kaldı

Edirne'de 17 kişi umreye götürme vaadiyle kandıran kişiye parasını kaptırdı. Vatandaşlara kendini turizm firması çalışanı gibi tanıtan şahıs ortadan kayboldu.

İhlas Haber Ajansı
08.02.2026
08.02.2026
Edirne'de bir kişi umre turu düzenlediği iddiasıyla insanlardan paralarını topladı. Bir süre sonra şahsa ulaşamayan vatandaşlar polise başvurdu.

Umre için toplanan paralarla ortadan kayboldu: Hevesler kursakta kaldı

UMRE İÇİN KİŞİ BAŞI BİN 300 DOLAR TOPLADI

5 Şubat'ta Selimiye Polis Merkezi'ne başvuran 17 vatandaş, bir turizm firması çalışanı olarak tanıdıkları E.Ş'ye kutsal topraklara gitmek amacıyla kişi başı bin 300 dolar verdiklerini ancak şahsa bir daha ulaşamadıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

Umre için toplanan paralarla ortadan kayboldu: Hevesler kursakta kaldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.Ş'nin Ankara'da olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek
Umre gitmek istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Parayı bahis sitelerine yatırmışlar
#gözaltı
#Edirne Umre Dolandırıcılığı
#Umre Turu Sahtekarlığı
#Ankara Operasyonu
#Dolandırıcılık Büro Amirliği
#Yaşam
