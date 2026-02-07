Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın tanıtımında 81 ilde 14 Şubat günü aynı anda kitap okuma etkinliği düzenleneceği bildirildi. Ayrıca öğrencilere yapılacak sınav sonucuna göre 46 umre ile toplam 6 milyon 200 bin lira para ödülü verilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 19:32

onayıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Beyaz Salon'da düzenlenen toplantıda, bu yıl 13'üncüsü yapılacak yarışmanın içeriği, kapsamı ve Türkiye genelinde planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Burada konuşan Duyarlı Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Altuğ, Ufka Yolculuk'un yalnızca bir yarışma olmadığını vurgulayarak, kitap okuma kültürünü, düşünmeyi ve aileyi merkeze alan güçlü bir organizasyon olduğunu söyledi.

"MEDYA DEĞİŞİRSE TOPLUM DEĞİŞİR"

Duyarlı Medya Derneği olarak topluma fayda sağlayan bir misyonla hareket ettiklerini aktaran Altuğ, "Biz diyoruz ki medya değişirse toplum değişir. Bu motto ve bu slogan çatısı altında bizden sonraki genç iletişimci nesillere de el vermek ve onların yollarını açmak için çeşitli eğitimler ve kamplar düzenliyoruz." dedi.

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek

Ufka Yolculuk Yarışması'nı bu yönüyle önemsediklerini aktaran Altuğ, "Ufka Yolculuk sadece bir bilgi aktarımı değil, değerlerimizi gün yüzüne çıkaran ve değerler etrafında toplayan çok büyük bir organizasyon. Bunun bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluyuz." diye konuştu.

İcra Heyeti Başkanı Hayrettin Küçüksoy da yarışmanın kamu kurumları ve üniversitelerle yapılan protokoller kapsamında, devlet ve sivil toplum işbirliğine dayalı bir toplum projesi olarak yürütüldüğünü belirterek, 13. etabın İlim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından icra edildiğini söyledi.

14 ŞUBAT'TA 81 İLDE AYNI SAATTE KİTAP OKUNACAK

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 12 yılda 5 milyon 795 bin 601 katılımcıya ulaşmasının ardından bu yıl da bilgi ve kitap eksenli çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde eş zamanlı bir kitap okuma etkinliği düzenlenecek. "81 İlde Okuma Buluşması" adıyla planlanan etkinlik, 14 Şubat saat 14.00'te 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

46 UMRE ÖDÜLÜ İLE 6 MİLYON 200 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

Bilgi ve kitap okuma temelli bir yarışma olarak yürütülen Ufka Yolculuk kapsamında, yarışma süreci internet üzerinden çevrim içi olarak ilerleyecek.

Kayıt ve sınavın ücretsiz olduğu yarışmada 6 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek

Yarışma, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde düzenlenecek. 8 Şubat'ta yapılacak deneme sınavının ardından, lise ve ortaokul sınavları 7 Mart'ta, ilkokul ile yetişkin ve ilahiyat sınavları ise 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Sonuçların 20 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

Yarışma kapsamında 46 umre ödülü ile toplamda 6 milyon 200 bin lira para ödülü verilecek. Sınava girip soruların yüzde 50'sini cevaplayan ve doğru cevap oranı yüzde 25'i aşan katılımcılar umre çekilişine dahil edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Veliler de öğrenciler de memnun! MEB'in okul kıyafeti kararı yüzleri güldürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#Bilgi Yarışması
#Kitap Okuma
#Ufka Yolculuk
#Kültür Yarışması
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.