13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması! 81 ilde aynı anda kitap okunacak: Umre ve 6.2 milyonluk ödül verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Beyaz Salon'da düzenlenen toplantıda, bu yıl 13'üncüsü yapılacak yarışmanın içeriği, kapsamı ve Türkiye genelinde planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Burada konuşan Duyarlı Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Altuğ, Ufka Yolculuk'un yalnızca bir yarışma olmadığını vurgulayarak, kitap okuma kültürünü, düşünmeyi ve aileyi merkeze alan güçlü bir organizasyon olduğunu söyledi.

"MEDYA DEĞİŞİRSE TOPLUM DEĞİŞİR"

Duyarlı Medya Derneği olarak topluma fayda sağlayan bir misyonla hareket ettiklerini aktaran Altuğ, "Biz diyoruz ki medya değişirse toplum değişir. Bu motto ve bu slogan çatısı altında bizden sonraki genç iletişimci nesillere de el vermek ve onların yollarını açmak için çeşitli eğitimler ve kamplar düzenliyoruz." dedi.

Ufka Yolculuk Yarışması'nı bu yönüyle önemsediklerini aktaran Altuğ, "Ufka Yolculuk sadece bir bilgi aktarımı değil, değerlerimizi gün yüzüne çıkaran ve değerler etrafında toplayan çok büyük bir organizasyon. Bunun bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluyuz." diye konuştu.

İcra Heyeti Başkanı Hayrettin Küçüksoy da yarışmanın kamu kurumları ve üniversitelerle yapılan protokoller kapsamında, devlet ve sivil toplum işbirliğine dayalı bir toplum projesi olarak yürütüldüğünü belirterek, 13. etabın İlim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından icra edildiğini söyledi.

14 ŞUBAT'TA 81 İLDE AYNI SAATTE KİTAP OKUNACAK

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 12 yılda 5 milyon 795 bin 601 katılımcıya ulaşmasının ardından bu yıl da bilgi ve kitap eksenli çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde eş zamanlı bir kitap okuma etkinliği düzenlenecek. "81 İlde Okuma Buluşması" adıyla planlanan etkinlik, 14 Şubat saat 14.00'te 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

46 UMRE ÖDÜLÜ İLE 6 MİLYON 200 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

Bilgi ve kitap okuma temelli bir yarışma olarak yürütülen Ufka Yolculuk kapsamında, yarışma süreci internet üzerinden çevrim içi olarak ilerleyecek.

Kayıt ve sınavın ücretsiz olduğu yarışmada 6 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışma, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde düzenlenecek. 8 Şubat'ta yapılacak deneme sınavının ardından, lise ve ortaokul sınavları 7 Mart'ta, ilkokul ile yetişkin ve ilahiyat sınavları ise 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Sonuçların 20 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

Yarışma kapsamında 46 umre ödülü ile toplamda 6 milyon 200 bin lira para ödülü verilecek. Sınava girip soruların yüzde 50'sini cevaplayan ve doğru cevap oranı yüzde 25'i aşan katılımcılar umre çekilişine dahil edilecek.