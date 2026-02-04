Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Batman'ın Sason ilçesine Gömük yaylasında gezen vatandaşlar, tesadüf eseri daha önce keşfedilmeye bir gizemli yeraltı camisi buldu. Yeraltı camisinin basına yansımasının ardından bölgeye çok sayıda kişi akın etmeye başladı.

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı
Batman'ın Sason ilçesinde doğada gezen bir grup vatandaş, kayalık bir yamacın altında daha önce hiç görmedikleri bir yapı fark etti.

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Bir oyuktan girilen yapının içerisinde mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar yer alıyor.

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

YERALTI CAMİSİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Yeraltı camisini ziyaret eden vatandaşlar, yapının mimarisi ve farklı özellikleriyle daha önce karşılaştıkları yapılardan ayrıldığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

"GERÇEKTEN ÇOK GİZEMLİ BİR YER"

Böyle bir yapının bulunmasının hemen ardından bölgeye akın eden vatandaşlardan biri olan Ramazan Gümüş, "Burası yeni keşfedilmişti. Biz de çok merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken önemli bir tarihi dokuya sahip" ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının bazıları tarafından türbe olduğu, bazıları tarafından ise tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor ve bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" dedi.

