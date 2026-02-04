Doğa yürüyüşünde buldular! Gizemli yeraltı camisi görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Batman'ın Sason ilçesinde doğada gezen bir grup vatandaş, kayalık bir yamacın altında daha önce hiç görmedikleri bir yapı fark etti.

Bir oyuktan girilen yapının içerisinde mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar yer alıyor.

YERALTI CAMİSİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Yeraltı camisini ziyaret eden vatandaşlar, yapının mimarisi ve farklı özellikleriyle daha önce karşılaştıkları yapılardan ayrıldığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

"GERÇEKTEN ÇOK GİZEMLİ BİR YER"

Böyle bir yapının bulunmasının hemen ardından bölgeye akın eden vatandaşlardan biri olan Ramazan Gümüş, "Burası yeni keşfedilmişti. Biz de çok merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken önemli bir tarihi dokuya sahip" ifadelerini kullandı.

Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının bazıları tarafından türbe olduğu, bazıları tarafından ise tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor ve bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" dedi.