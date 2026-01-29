Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti

Bilim insanlarının Çin'de yürüttüğü arkeolojik kazılarda bulunan 160 bin yıllık aletler mevcut teorileri sarstı. Bulunan kanıtlar Çin'de o dönem yaşayan insanların daha karmaşık planlama becerisi ve kavrayışa sahip olduğunu gösterdi.

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti
Çin'in orta kesimindeki bir arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan karmaşık tarih öncesi aletlerin, insan evrimi hakkındaki mevcut teorileri altüst ettiği öne sürüldü.

Independent Türkçe'de yer alan haberde; Çin'in Danjiangkou Rezervuar Bölgesi'ndeki Xigou alanında yapılan kazılarda, 160 bin ila 72 bin yıl öncesine insan atalarının gelişmiş taş aletler kullandığına dair kanıtlar bulundu.

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti

Homo longi, Homo juluensis ve muhtemelen Homo sapiens gibi büyük beyinli birden fazla hominin Çin'de yaşıyordu. İnsan atalarının çok daha üretken olduğunu ortaya koyan araştırma, Çin'deki erken dönem insanlarının daha az gelişmiş olduğuna dair süregelen görüşe medyan okudu.

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti

"ÇİN'DEKİ HOMİNİNLER HER ZAMAN DAHA BASİT GÖRÜLDÜ"

Nature Communications'ta çalışmalara daire yayımlanan yazıda; keşif ekibinin lideri Shixia Yang, "Araştırmacılar, Afrika ve Batı Avrupa'daki homininler önemli teknolojik ilerlemeler sergilerken, Doğu Asya'dakilerin daha basit ve muhafazakar taş alet geleneklerine bağlı kaldığını onlarca yıldır savunuyordu" ifadelerini kullandı.

EN ESKİ KANIT

Kazı bölgesinde yapılan en çarpıcı keşiflerden biri ise Doğu Asya’da çok bileşenli alet kullanımına dair şimdiye kadarki en eski kanıtı temsil eden saplı taş aletti oldu.

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti

Xigou alet yapımının rekonstrüksiyonu (Hulk Yuan)

Taş bileşenlerin sap veya millerle birleştirildiği bu aletler, karmaşık planlama, ustalık gerektiren işçilik ve aletlerin performansını artırmaya yönelik kavrayışı yansıtıyor.

160 bin yıl öncesine ait! Yeni kanıtlar tüm mevcut teorileri altüst etti

Griffith Üniversitesi Avustralya İnsan Evrimi Araştırma Merkezi Direktörü Michael Petraglia ise "Kazı alanından elde edilen ayrıntılı analizler, burada yaşayan homininlerin gelişmiş taş alet yapım yöntemleri kullanarak küçük yongalar ve aletler ürettiğini ve bunları çok çeşitli faaliyetlerde kullandığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

