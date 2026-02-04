Gümüşhane'de üretiliyor, Avrupa'ya gönderiliyor! Hurda metalden doğan eser

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan zil ustalığı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Hurdacılardan toplanan metal atıklar eritildikten sonra Harşit Çayı’ndan alınan özel kumla hazırlanan kalıplara dökülüyor.

DOKORATİF ALANDA DA TALEPLER ARTTI

Yılların ustaları tarafından özel olarak şekillendirilen ziller, "akort" işlemiyle net ve yankılı sese kavuşuyor. Dayanıklılığı ve kendine has tınısı nedeniyle hayvancılıkta kullanılan ziller, son yıllarda dekoratif ürün olarak talep görmeye başladı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN DE TALEP VAR

İlçede birçok ailenin de geçim kaynağı haline gelen zil üretimi, Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

COĞRAFİ İŞARET HAMLESİ

Kürtün zilinin korunması ve markalaşması amacıyla başlatılan tescil çalışmasıyla üretim standartlarının güvence altına alınması ve ürünün ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cahit Bal, ‘Kürtün zili’nin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bal, Gümüşhane’de coğrafi işaret tescillerinin arttırılmasına yönelik Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde bir komisyon kurulduğunu belirtti.

"HİÇBİR FABRİKASYON ÜRÜN KULLANILMIYOR"

‘Kürtün zili’nin üretiminde hiçbir fabrikasyon ürün kullanılmadığını belirten Bal, "Kürtün zilimiz şehrimiz için bir katma değer oluşturuyor. Bu değer aynı zamanda UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aday gösterilebilecek bir zanaat. Zilimiz, ilimizde geçmişten bugüne uzanan kültürel bir mirası temsil ediyor ve gelecek nesillere aktarılıyor. Üstelik kulaklarımızda hoş bir tını ve iz bırakıyor. Yöre halkımızın geçmişten geleceğe taşıdığı bu değeri tanıtmak ve tescil ettirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmesi için sürecimizi tamamlayarak, bu kültürel mirasımıza resmiyet kazandırmayı hedefliyoruz. Bu zili dünyada üretilen diğer zillerden ayıran en önemli özellik ise geri dönüşümle üretilmesi ve ayrıca katma değer sağlamasıdır. Ustalarımız ilimiz ve bölgemizde atıl durumdaki eski muslukların içindeki madenleri eriterek, özel kalıplar ve özel tekniklerle bu zilleri üretmektedir. Burada üretilen ziller, hem ton farklılığı hem de kendine has sesiyle önemli bir kültürel değer oluşturuyor. Bu ziller çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Hayvancılık başta olmak üzere Osmanlı’dan günümüze kapılarda tokmak olarak kullanılmış, aynı zamanda süs ve aksesuar eşyası olarak da değerlendirilmiştir. Zillerimizin en önemli özelliği, geçmişten bugüne ulaşan sanatsal bir el işçiliği mirasını taşımasıdır. Bölgemizin toprağından hazırlanan özel kalıplarla yaklaşık 40 farklı çeşit zil üretiliyor. Her biri büyüklüğüne göre farklı tonlarda ses çıkarıyor ve bu da her zili kendine özgü kılıyor. Üretimde hiçbir fabrikasyon ürün kullanılmıyor. Tamamen el emeğiyle, küçük bir köydeki özel üretim alanlarında hazırlanıyor. Ortaya çıkan o tatlı tını da bu kültürel değerin en belirgin göstergesi oluyor" diye konuştu.