Kültür - Sanat
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

2025 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 64 milyona dayanırken, turizmin itici gücü olan pazarlar da netleşti. Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık, Türkiye’yi en çok ziyaret eden ilk üç ülke oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte
Haber Merkezi
02.02.2026
02.02.2026
Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini paylaştığı basın toplantısında, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini, göreve geldiklerinden günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

Açıklanan verilere göre Türkiye’yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayda geçti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

RUSYA FEDERASYONU İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

2025 yılında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Federasyonu oldu. Yıl boyunca Türkiye’yi ziyaret eden Rus sayısı 6.90 milyon olarak açıklandı. Rusya pazarı, özellikle Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye turizminin lokomotif unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin geleneksel ve güçlü pazarlarından biri olan , 2025 yılında 6.75 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye’ye yönelik ilgisinin istikrarlı şekilde devam etmesi, uzun vadeli pazar güveninin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

BİRLEŞİK KRALLIK’IN 2019’DAN BERİ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Üçüncü sırada ise yer aldı. 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4.27 milyon ziyaretçi olarak kaydedildi. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilgi, Birleşik Krallık pazarındaki 2019’dan beri devam eden yükselişi destekleyen unsurlar arasında.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

TURİZMDE GÜÇLÜ PAZAR, GÜÇLÜ GELİR

Açıklanan veriler, Türkiye’nin yalnızca ziyaretçi sayısında değil, yüksek hacimli ve sürdürülebilir pazarlarla büyüdüğünü de ortaya koydu. Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardan gelen yoğun talep; 2025 yılında 65,2 milyar dolarlık rekor turizm gelirinin temel dayanaklarından biri oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

2025 yılı, hem ziyaretçi profili hem de ülke çeşitliliği açısından Türkiye turizminin küresel ligdeki yerini daha da sağlamlaştırdığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı: Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

