MSB'den 'Birliğin gücü sahada' paylaşımı: Azerbaycan'dan nefes kesen görüntüler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ‘Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından ‘Birliğin Gücü sahada’ notuyla paylaşımda bulunuldu. MSB’nin paylaşımında tatbikata ilişkin görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ kapsamında, Nahçıvan’da icra edilen faaliyetlerden görüntüler Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!"