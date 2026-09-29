Şanlıurfa semalarında SOLOTÜRK fırtınası! Tarihin sıfır noktasında gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında tarihin sıfır noktası medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Ekip lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın yaptığı manevralar alandaki vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yüksek performanslı dönüşle ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. SOLOTÜRK saat 16.30'da ikinci prova uçuşu daha gerçekleştirilecek.