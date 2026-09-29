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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:01

Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında sefer yapacak olan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2 Ekim 2026 itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Cuma geceleri Ankara'dan, cumartesi geceleri ise Zonguldak'tan kalkacak olan 120 yolcu kapasiteli özel tren; Kalecik, Çankırı ve Yenice'nin tarihi ile doğal güzelliklerini kapsayan rotasıyla demiryolu turizmine yeni bir soluk getirecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , - arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden seferlere başlayacağını duyurdu.
Turistik Karaelmas Ekspresi, 2 Ekim 2026 tarihinde Ankara-Zonguldak seferleriyle yeniden raylara inecek.
Ankara-Zonguldak seferleri cuma günleri 23.00'te, Zonguldak-Ankara seferleri ise cumartesi günleri 23.00'te gerçekleştirilecek.
Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesine sahip olacak.
Geçen yıl (2025) Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda toplam 8 sefer düzenlenmişti.
Ekspres, Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını keşfetmek isteyen yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu ekspresin Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demiryolu ulaşımına katkı sağlayacağının altını çizdi. Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını açıklayan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00'te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00'te gerçekleştirileceğini aktardı. Ayrıca Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti. 

2025'TE 8 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkan sağladığını sözlerine ekledi. 

Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor

'BU YOLCULUK DEMİRYOLU İLE TURİZMİ BULUŞTURACAK' 

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Batı Karadeniz'i keşfetmek isteyen vatandaşlara farklı bir deneyim sunacağını belirten Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek. Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz. Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak" açıklamasında bulundu.

 

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#ankara
#zonguldak
#abdulkadir uraloğlu
#Turistik Karaelmas Ekspresi
#Tcdd Taşımacılık Aş
#Ekonomi
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