Altın için kara pazartesi şoku: İslam Memiş'ten yıl sonu için çok çarpıcı uyarı

"Önümüzdeki yıl da zaten en çok hangi yatırım araçlarına yönelim değil, “Nerede daha güvenli dururum?” sorgulanacağı bir dönem olacak.

O yüzden yatırımcılar bugünlerde varlıkları korumak noktasında bence dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi ben tekrar belirtmek isterim. dedi.

