Altın için kara pazartesi şoku: İslam Memiş'ten yıl sonu için çok çarpıcı uyarı

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İstanbul
Altın fiyatları çok sert bir satış dalgasının rüzgarıyla çakılmaya başladı. Finansal piyasalarda sert satışların yaşandığı dönemin ardından İslam Memiş, altın, gümüş, dolar, borsa ve Bitcoin için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “2026 para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı” diyen Memiş, yatırımcıları çeşitlendirme konusunda uyardı ve piyasalar için kritik seviyelere işaret etti.
Memiş, Dün uzun bir aradan sonra ilk defa, “Kara Pazartesi” dedikleri, finansal piyasalarda sert satışların olduğu bir haftaya başladık. Gümüş tarafında yüzde 5, altın tarafında yüzde 3, diğer enstrümanlarda ve diğer endüstriyel metallerde yüzde 3 civarında sert düşüşler vardı.
Amerikan tahvil faizleri yine 17 yıl zirvesi olan yüzde 5,37 civarına kadar yükseldi. Dolar endeksi yükseldi. Petrol tarafında yükselişler gördük. Dolar karşısında, petrol karşısındaki bütün bu varlıklar yeknesak oldu, sert bir şekilde geriledi" dedi.
Ons altının uluslararası piyasalarda şu anda 4.140 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, "Burada 4.070 dolar destek seviyesi, 4.380 dolar direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yani 3.950'den döndü Haziran ayında. En dip seviyesi orasıydı. Şimdi de 4.070'ten lazım. 4.070 dolar seviyesini o yüzden önemsiyoruz" şeklinde konuştu.
"Şimdi dün akşam, saat Türkiye saatiyle 21.00'de Trump'ın bir açıklaması olacaktı Beyaz Saray'da. Piyasa dedi ki, evet, Trump büyük bir ihtimalle piyasa dostu bir açıklama yaparsa tepki alımı gelir ama tekrar jeopolitik gerilimi tırmandıran bir açıklama yaparsa da satışlar devam eder.
Yine klasik, İran-Amerika arasındaki bu gerginlik, savaş yakında bitecek, “Biz kazanacağız, petrol fiyatları yine eski seviyesine sert bir şekilde gerileyecek” açıklaması yaptı. Ama piyasalar bir yansıması olmadı. Çünkü piyasa konuşmaya değil, icraata artık baktığı için icraat kısmıyla ilgileniyor.
O yüzden dün akşam saat 21.00'deki açıklamadan bir gelişme olmadı. Ama nihayetinde Amerikan tahvil faizlerinin bu kadar rekor bir seviyeye çıkması, dünya ekonomilerinin iyi bir yere gitmediğini, merkez bankalarının iyice köşeye sıkıştığını, faiz politikalarından, faiz artırmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmediğini bize göstermiş oluyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, "“Ben Amerikan tahvil faizlerini takip etmiyorum, bana ne? Dolar endeksinden bana ne?” diyen yatırımcıya diyoruz ki dünya ekonomileri iyi bir yere gitmediği için buradaki birinci vazifen, elindeki varlıklara sahip çıkmak, uzun vadeli bir strateji belirlemek ve birikimleri mümkünse koruyabilmek. Yapabilecek bu"
"Şu anda bugünkü koşullara baktığınız zaman, aylık ve yıllık getirilere baktığınız zaman, ister borsa olsun, ister altın, gümüş olsun, ister diğer endüstriyel metaller olsun, fonlar olsun vesaire, hiç kimsenin kazanmadığı bir dönemi tekrar görmeye devam ediyoruz."
"Finansal piyasalarda bu yıl kazanma yılı değil, koruma yılı. O yüzden burada koruyabilen, varlıkların kenarda durabilen şu anda en şanslı yatırımcılar."
"Önümüzdeki yıl da zaten en çok hangi yatırım araçlarına yönelim değil, “Nerede daha güvenli dururum?” sorgulanacağı bir dönem olacak.
O yüzden yatırımcılar bugünlerde varlıkları korumak noktasında bence dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi ben tekrar belirtmek isterim. dedi.
Dolar fiyatına ilişkin konuşan Memiş, "Doları konuşmak lazım herhalde İslam Bey.
Bir ayda 2 lira almayı başardı dolar. Genelde bir ayda 1 lira, her ay 1 lira alıyordu. Bu ay 2 lira aldı.
Evet. 49 lira, büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay 50 lira seviyesi görülür. Yine yıl sonu beklentimiz zaten Ocak ayından beri dillendirdiğimiz 50-2 bandıydı. Bu hedefimize bir şaşma yok" dedi.
"Euro karşısında çok güçlü. Şimdi aslında uluslararası piyasalarda dolar güçlendi ama burada içeride tam sert bir yükseliş trendi görmedik. Yine buradaki kontrollü süreç devam ediyor.
Ama euroya baktığımız zaman, dolar endeksi bu kadar yükseldiği için ve Amerikan tahvil faizleri zirve yaptığı için orada sert bir şekilde gerileme gördük."
"Burada şimdi önümüzdeki haftalarda İran-Amerikan gerilimi noktasında bir gelişme olacak mı diye yakından takip ediyoruz. Ya 1,10 seviyesi var aşağıda ya da tekrar yukarıda 1,18-1,19 bandı var.
Yani bu ihtimali şu anda piyasa kokluyor. Tam olarak bir trend kırılımı yok. Tahvil faizlerindeki trendi İran gerilimiyle birlikte bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz."
"2026 manipülasyon yılı. 2026 yılında parayla para kazanma dönemi değildir. 2026 yılında parasını koruyabilen kazançlı çıkmıştır. 2026 yılının sonuna kadar bu piyasa bu şekilde manipülasyon yaparak devam etti. Bir balon vardı, o balonu patlattılar. Şimdi de o düşüş trendi devam ediyor. Ciddi anlamda toplama süreci başladı."
"Birikimlerini çeşitlendireceksin. Elinde paran var. Bunun hepsini altın almak, hepsini gümüş almak, hepsini borsa ya da kripto parasına bırakmak... Zarar edeceksiniz, batacaksınız. Başka çareniz yok."
"Bitcoin tarafında şu anda müthiş bir fırsat var. Ama altcoinlara baktığınız zaman çöp. Yılın ikinci yarısındaki şampiyon belli: Borsa ve Bitcoin.
O altın vuruş zamanı geldiği zaman artık altın ve gümüşlerimizle vedalaşacağız. Gerçek varlıklar satın alacağız ve 2026 yılında bu hikâyeyi bitireceğiz." dedi.
Memiş "2026 yılı para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı. Sürekli bu yıl kendinizi koruyun uyarılarımı ben tekrar özellikle anımsatmak isterim" diyerek sözlerini noktaladı.