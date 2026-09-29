Hava saldırısı sonucu 50 kişi öldü! Mynamar Ordusu sözünü tutmadı

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İstanbul
Mynamar’da 2021 askeri darbesinin ardından başlayan iç savaş sürerken, Arakan eyaletinde gerilim tekrar kök saldı. daha önce yaptığı açıklamalarda, "sivillerin zarar görmesini önlemek için azami özen gösterdiğini" savun Mynamar Ordusu, Arakan Eyaletini hedef alarak okul ve yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybederken, en az 58 kişi de yaralandı.