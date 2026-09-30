Yüzlerinde maske, ellerinde silah: İş yerine saldırı kamerada

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İstanbul
Diyarbakır'da gece saatlerinde motosikletin arka tarafından inen yüzü maskeli bir kişi, belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmaların ardından şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.