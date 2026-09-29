Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi? Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan'ın eve girdiği anlar şoke etti.
Şarkıcı Güllü'nün camdan düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği günlerin ardından sular durulmadı.
Kızı Tuğyan'ın Güllü düştükten sonra koşarak eve girdiği anların görüntüleri ise şoke etti. Polis ekipleri peşinden koşarak eve girerken, Tuğyan'ın eve geri girmesinin nedeni merak edildi.
Şarkıcı Güllü'nün camdan düşmesinin ardından kızı Tuğyan'ın koşarak eve girdiği anların görüntüleri kısa sürede yayıldı. Tuğyan'ın ardından koşarak gelen polis ise "Hayır olmaz buraya girmezsin" diyerek durdurmaya çalıştı.