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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:40

Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi? Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Usta sanatçı Güllü'nün hayatını kaybetmesinin ardından dava süreci yakından takip edildi. Güllü düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi merak edilirken o anları görenler şoke oldu. İşte o görüntüler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi? Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:40

ile Yeni Baştan'da ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan'ın eve girdiği anlar şoke etti.

GÜLLÜ CAMDAN DÜŞTÜKTEN SONRA TUĞYAN NEDEN EVE GERİ GİRDİ?

Şarkıcı Güllü'nün camdan düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği günlerin ardından sular durulmadı. 

Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi? Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Kızı Tuğyan'ın Güllü düştükten sonra koşarak eve girdiği anların görüntüleri ise şoke etti. ekipleri peşinden koşarak eve girerken, Tuğyan'ın eve geri girmesinin nedeni merak edildi.

Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuğyan neden eve geri girdi? Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

GÜLLÜ'NÜN DÜŞMESİNİN ARDINDAN TUĞYAN'IN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLERİ

Şarkıcı Güllü'nün camdan düşmesinin ardından kızı Tuğyan'ın koşarak eve girdiği anların görüntüleri kısa sürede yayıldı. Tuğyan'ın ardından koşarak gelen polis ise "Hayır olmaz buraya girmezsin" diyerek durdurmaya çalıştı.

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#güllü
#polis
#esra ezmeci
#Tuğyan
#Yeni Baştan
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