İsrail'in katlettiği Filistinliler 3 yıl tonlarca enkazın altında kaldıktan sonra defnedilebildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları devam ederken saldırıların ilk günden bu yana 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenlerine ait enkaz altında kalan kalıntıları devam eden saldırılar nedeniyle uzun bir süre sonra çıkarılabildi. Filsitinli sivil savunma ekipleri, haftalar süren arama çalışmalarının ardından 51 Filistinli'ye ait kalıntıları "Mühendisler Kulesi" ve diğer konut binalarının enkazı altından çıkarabildi ve Nuseyrat Kampı’nda toprağa verildi.