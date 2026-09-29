İsrail'in katlettiği Filistinliler 3 yıl tonlarca enkazın altında kaldıktan sonra defnedilebildi

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları devam ederken saldırıların ilk günden bu yana 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenlerine ait enkaz altında kalan kalıntıları devam eden saldırılar nedeniyle uzun bir süre sonra çıkarılabildi. Filsitinli sivil savunma ekipleri, haftalar süren arama çalışmalarının ardından 51 Filistinli'ye ait kalıntıları "Mühendisler Kulesi" ve diğer konut binalarının enkazı altından çıkarabildi ve Nuseyrat Kampı’nda toprağa verildi.