30 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

Döviz piyasasında 30 Eylül Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar haftanın ortasında yukarı yönlü bir seyir izledi; euro ise düşüşe geçti. İşte 30 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...