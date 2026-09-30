30 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasasında 30 Eylül Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar haftanın ortasında yukarı yönlü bir seyir izledi; euro ise düşüşe geçti. İşte 30 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,0071 TL
Satış (TL): 49,02 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,5371 TL
Satış (TL): 55,6066 TL