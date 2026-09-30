Başkan Trump onayladı, ABD’de yeni karar! 1 sent tarihe karışıyor!

ABD Senatosu, 1 sentlik madeni paraların üretim maliyetinin nominal değerini uzun süredir aşması üzerine, basımına son verilmesini öngören ve Başkan Donald Trump’ın onayına sunulan yasa tasarısını kabul etti.

KADEMELİ OLARAK SİLİNMESİ ONAYLANDI

ABD Kongresi, uzun zamandır maliyeti değerini aşan 1 sentlik paraların basımına son vermesini onayladı. Alınan karar ile birlikte ilk kez 1793 yılında basılan ‘’penny’’lerin, kademeli olarak piyasadan silinmesine karar verildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLANACAK

Uzmanlar tarafından, madeni paraların üretimine son verilmesiyle birlikte darphane bütçesinde her yıl yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı öngörülürken ticari kaslardaki işlem sürelerinin de kısalacağı belirtildi.