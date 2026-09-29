29 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
29 Eylül Salı günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 29 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 48,9917 TL
Satış (TL): 49,0066 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,6863 TL
Satış (TL): 55,7323 TL