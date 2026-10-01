Sinop'un Lala köyü sahilinde iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olduğu yönündeki ihbar, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Polislerin bindiği tekne alabora oldu: Biri öldü, diğeri kayıp Sinop'un Lala köyü sahilinde iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir polis hayatını kaybetti, kayıp bir polisi arama çalışmaları ise devam ediyor. Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun bulunduğu tekne Lala köyü sahilinde alabora oldu. Kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru O.G.Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıp polis memuru N.Ş'yi bulmak için Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Alabora olan "Dalgacı" isimli tekne Lala Köyü Melikşah Mahallesi açıklarında bulunup kıyıya çıkarıldı, ancak teknede herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ

"Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır."

KAYIP POLİS ARANIYOR

Valilik, kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirdi.

TEKNE KIYIYA ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu alabora olan Dalgacı isimli tekne Lala Köyü Melikşah Mahallesi açıklarında denizde bulunarak kıyıya çıkartıldı. Teknede yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.