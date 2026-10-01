Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:57

Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran heyetini, ABD'den kovduğu iddia edildi. ABD basınında çıkan bu iddiayı ise İran tarafı reddetti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:57

ve arasındaki mutabakat belirsizliği sürerken Tahran heyeti, geçtiğimiz hafta için ABD'deydi. İran Dışişleri Bakanı 'nin liderliğindeki İran heyetinin ülkeden kovulduğu öne sürüldü. 

HABERİN ÖZETİ

Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyetin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebi üzerine ülkeden kovulduğu iddia edildi, ancak İran tarafı bu iddiayı reddetti.
Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakerelerin tıkanması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran heyetinden Pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin, talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi.
Axios'a konuşan bir yetkili, Bakan Rubio'nun misafirlik süresini aşan İran heyetini ülkeden çıkardığını söyledi.
Bir başka kaynak olayı doğrulamakla birlikte, İran heyetinin pazartesi akşamı zaten ABD'den ayrılmayı planladığını ifade etti.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, kovulma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve heyetin 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda New York'tan ayrıldığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

ABD basınından Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı , müzakerelerin bir kez daha tıkanması üzerine İran heyetinden Pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istediği bildirildi. 

İranlı Bakan Arakçi ve beraberindeki İranlı yetkililerin söz konusu talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği kaydedildi.

Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası

''MİSAFİRLİK SÜRESİNİ AŞTILAR''

Axios'a konuşan bir yetkili konuyla ilgili "Bakan Rubio, misafirlik süresini aşan İran heyetini ülkeden çıkardı. BM Genel Kurulu sona ermişti, dolayısıyla ayrılma vakitleri gelmişti" değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer kaynak ise yaşanan olayı doğrulayarak buna rağmen İran heyetinin pazartesi akşamı zaten ABD'den ayrılmayı planladığına dikkat çekti.

Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası

İRAN 'KOVULDU' İDDİASINI REDDETTİ

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran heyetinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebi üzerine ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddialara İran cephesinden cevap gecikmedi. 

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran heyeti, 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda Pazartesi akşamı New York'tan ayrıldı. Hiçbir sonuç elde edemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı, asılsız ve değersiz haberler yayma yoluna başvurdu" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!
'İsrail'in taşeronu' Slovenya Başbakanı Jansa, Gazze’de çekilen fotoğrafı Sudan zannetti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ABD
#iran
#Marco Rubio
#Abbas Arakçi
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.