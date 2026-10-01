ABD ve İran arasındaki mutabakat belirsizliği sürerken Tahran heyeti, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'deydi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin liderliğindeki İran heyetinin ülkeden kovulduğu öne sürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Müzakereler yine tıkandı, ABD'li Bakan Rubio, 'İran heyetini ülkeden kovdu' iddiası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyetin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebi üzerine ülkeden kovulduğu iddia edildi, ancak İran tarafı bu iddiayı reddetti. Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakerelerin tıkanması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran heyetinden Pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin, talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Axios'a konuşan bir yetkili, Bakan Rubio'nun misafirlik süresini aşan İran heyetini ülkeden çıkardığını söyledi. Bir başka kaynak olayı doğrulamakla birlikte, İran heyetinin pazartesi akşamı zaten ABD'den ayrılmayı planladığını ifade etti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, kovulma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve heyetin 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda New York'tan ayrıldığını açıkladı.

ABD basınından Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin bir kez daha tıkanması üzerine İran heyetinden Pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istediği bildirildi.

İranlı Bakan Arakçi ve beraberindeki İranlı yetkililerin söz konusu talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği kaydedildi.

''MİSAFİRLİK SÜRESİNİ AŞTILAR''

Axios'a konuşan bir yetkili konuyla ilgili "Bakan Rubio, misafirlik süresini aşan İran heyetini ülkeden çıkardı. BM Genel Kurulu sona ermişti, dolayısıyla ayrılma vakitleri gelmişti" değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer kaynak ise yaşanan olayı doğrulayarak buna rağmen İran heyetinin pazartesi akşamı zaten ABD'den ayrılmayı planladığına dikkat çekti.

İRAN 'KOVULDU' İDDİASINI REDDETTİ

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran heyetinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebi üzerine ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddialara İran cephesinden cevap gecikmedi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran heyeti, 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda Pazartesi akşamı New York'tan ayrıldı. Hiçbir sonuç elde edemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı, asılsız ve değersiz haberler yayma yoluna başvurdu" denildi.