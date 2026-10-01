Şarkıcı Nev’in sağlık durumunda yeni gelişme! Nakil için donör aranıyor

Müzik kariyerinde her zaman başarılı işlere imza atan şarkıcı Nev, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de 2000’li yılların en çok dinlenen ve sevilen isimlerden biri olan Nev, son zamanlar da menajerinin açıklamalarıyla birlikte çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. 11 Eylül’de yoğun bakıma alınan Nev’in karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi. Yapılan açıklamalar da değerlerinin stabil hale gelmesinin ardından donör arayışına başlanacağı öğrenildi.

ŞARKICI NEV’İN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME!

‘Mühürlü Kaderim’, ‘Sen Gibi’ şarkılarıyla 200’li yıllara damga vuran şarkıcı Nev, 11 Eylül’den bu yana sağlık sorunlarıyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Müzik kariyeriyle hayranları tarafından yoğun ilgi gören Nev, menajeri tarafından yapılan sağlık açıklamasıyla kısa süre de dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Nev’in menajerinden gelen açıklamaya göre, çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve bu sebeple de yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Müzik kariyerinde güçlü sesiyle unutulmaz eserlerin dinleyicilerle buluşturan Nev, sağlık sorunları sonrası hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Öyle ki hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilen şarkıcı Nev’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Menajeri İlker Ercan’ın açıklamalarına göre, ünlü isim Nev için organ naklinin olması gerektiğini ifade etti.

NAKİL İÇİN DONÖR ARANIYOR

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören şarkıcı Nev’in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz saatler de ünlü ismin menajerinden açıklama geldi. İler Ercan’ın açıklamasına göre, nakil için şarkıcı Nev’e donör arandığını ifade etti.

Sanatçının menajeri sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini alırken nakil sürecine dair söylediği sözlerle Nev’in sağlığı hakkında açıklamalarla yapıyor. Nakil sürecine dair bilgi verene İlker Ercan, “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor.” Dedi.

Bu açıklama sonrası şarkıcı Nev’in karaciğer nakli için donör beklediği ve bu süreç de değerlerinin de düzelmesinin ardından başlanacağı öğrenildi. Şimdilerde nakil için bekleyen şarkıcı Nev, sağlık durumuyla merak edilerek araştırılan isimlerden biri oluyor.