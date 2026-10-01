Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:44

İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

İçişleri Bakanlığı 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:44

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşların cebindeki paraya gözünü diken nitelikli dolandırıcılara ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Paylaşımda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Şüphelilerin; sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden ilan verme, yüksek kazanç vaadi ve kendilerini kamu, banka ya da iletişim firması görevlisi olarak tanıtma yöntemleriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

 

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

-174'ü tutuklandı.

-54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 

İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

HESAPLARINDA 10 MİLYAR 500 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek,

-Yüksek kazanç vaadiyle,

-Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,

-Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı’ndan okul saldırıları sonrası siber operasyon: 3 bin 810 gözaltı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#polis
#MASAK
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#cumhuriyet başsavcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.