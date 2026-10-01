Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşların cebindeki paraya gözünü diken nitelikli dolandırıcılara ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Paylaşımda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu, dolandırıcılara dev operasyon: 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin; sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden ilan verme, yüksek kazanç vaadi ve kendilerini kamu, banka ya da iletişim firması görevlisi olarak tanıtma yöntemleriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

-174'ü tutuklandı.

-54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

HESAPLARINDA 10 MİLYAR 500 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek,

-Yüksek kazanç vaadiyle,

-Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,

-Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.