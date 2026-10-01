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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:52

Selçuk Bayraktar'dan TGRT Haber’e özel açıklamalar: 'Bayrağı gençler devralacak'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe’nin her irtifa ve menzilde koruma sağlayacak gelişmiş bir millî hava savunma sistemi olduğunu belirten Bayraktar, Babasının TEKNOFEST’in geldiği noktayı görmesi halinde neler hissedeceğine ilişkin soruyu da cevapladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:52

Yönetim Kurulu Başkanı , GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ’e özel açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin millî hava savunması açısından önemine değinen Bayraktar, "Buradan da inşallah nice eserler çıkartacak nesillerimiz, gençlerimiz yetişiyor; TEKNOFEST kuşağı" ifadelerini kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

Selçuk Bayraktar'dan TGRT Haber’e özel açıklamalar: 'Bayrağı gençler devralacak'

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında TGRT Haber’e açıklamalarda bulunarak Çelik Kubbe ve gençlerin projeleri hakkında değerlendirmeler yaptı.
Selçuk Bayraktar, Çelik Kubbe'nin her irtifada ve menzilde koruma sağlayacak çok gelişmiş bir millî hava savunma sistemi olduğunu belirtti.
Bayraktar, bayrağı devralıp sistemi daha yukarıya taşıyacak TEKNOFEST kuşağının Şanlıurfa'da yarıştığını ifade etti.
ASELSAN'ın TEKNOFEST bünyesinde çok stratejik 7 farklı yarışması olduğunu kaydetti.
Hava savunma sistemleri üzerine çalışan takımları ziyaret eden Bayraktar, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.
Babasının Milli Teknoloji Hamlesi adına hayatını vakfettiğini ve bu alanda çocuk gibi mutlu olduğunu belirterek gençlerle buluşmanın kendilerine büyük umut ve moral verdiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ASELSAN'IN YAPTIĞI BAŞKA YARIŞMALAR DA VAR

'ın yaptığı başka yarışmalar da var diyen Selçuk Bayraktar, "Bütün kurumlarımızın, paydaş kurumlarımızın hepsinin yarışmaları var. ASELSAN'ın 7 tane var ve hakikaten çok stratejik yarışmalar. Buradan da inşallah nice eserler çıkartacak nesillerimiz, gençlerimiz yetişiyor; TEKNOFEST kuşağı." ifadelerini kullandı. 

Selçuk Bayraktar'dan TGRT Haber’e özel açıklamalar: 'Bayrağı gençler devralacak'

ÇELİK KUBBE’DE BAYRAĞI GENÇLER DEVRALACAK

TEKNOFEST kapsamında hava savunma sistemleri üzerine çalışan takımları ziyaret eden Bayraktar, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin millî hava savunması açısından önemine değinen Bayraktar, sistemi her irtifada ve her menzilde koruma sağlayacak çok gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak anlattı. Bayraktar, bu alanda uzmanların ve geliştiricilerin ardından bayrağı devralıp daha yukarıya taşıyacak nesillerin Şanlıurfa’daki TEKNOFEST’te yarıştığını belirtti.

Selçuk Bayraktar'dan TGRT Haber’e özel açıklamalar: 'Bayrağı gençler devralacak'

"BABAM ÇOCUK GİBİ MUTLU OLUYOR"

Babasının TEKNOFEST’in geldiği noktayı görmesi hâlinde neler hissedeceğine ilişkin soruyu da cevaplayan Bayraktar, Babam zaten adeta çocuk gibi mutlu oluyordu bu alanda her geçirdiği saniyesinde. Ruhu şad olsun, hakikaten ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi adına bütün hayatını vakfetti. Bizler tabii özellikle ben burada yoldaşımız olan ASELSAN'a da şükranlarımı iletmek istiyorum. Onlar da kendi evlatlarını yetiştirir gibi yetiştirdiler burada. Zekeriya Ağabey'in emeği çok büyük, sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

“BU ALANI GÖRDÜĞÜMÜZDE UMUTLA DOLUYORUZ”

Gençlerle buluşmanın kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Bayraktar, “Biz her yıl bu alanı gördüğümüzde ahval ne olursa olsun hakikaten umutla doluyoruz ve çok mutlu oluyoruz” dedi.

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#Şanlıurfa
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#Gündem
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