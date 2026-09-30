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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:23

Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin beklediği ara tatil tarihleri netleşti. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği de belli oldu. Peki Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:23

Yeni eğitim döneminin ilk haftaları geride kalırken öğrenciler için kısa bir mola dönemi yaklaşıyor. Ders temposuna ara verilecek kasım tatili öncesinde en çok merak edilen konu ise tatilin hangi gün başlayıp ne zaman sona ereceği oldu. 2026-2027 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Peki Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde ilk tatil dönemi yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönemin ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK? 

MEB takviminde ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında 5 iş günü olarak yer alıyor. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler açısından tatil süresi toplam 9 güne ulaşacak. Buna göre öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birlikte ara tatile girecek, 23 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.

Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 

İlk dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler bu kez yarıyıl tatiline çıkacak. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem eğitimleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatil 9 gün mü sürecek? MEB 2026-2027 ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki ara tatilin tarihi de takvimde yer alıyor. Buna göre ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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ETİKETLER
#yarıyıl tatili
#milli eğitim bakanlığı
#ikinci ara tatil
#Kasım Tatili
#2026 2027 Eğitim Öğretim Takvimi
#Eğitim
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