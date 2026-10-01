1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı’nın Darülaceze’deki yaşamından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yıllar önce güzellik yarışmasında birinci olan Danlı’yı oyuncu Tolga Mendi ziyaret etti. Mendi, ziyaret sırasında Danlı ile sohbet ederek bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Danlı’nın geçmiş günlerini özlediğini anlatması ise duygusal anlara sahne oldu.

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HABERİN ÖZETİ 1968 Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'nın son hali yürekleri burktu! Tolga Mendi'den anlamlı hareket 1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı'nın kendi isteğiyle kaldığı Darülaceze'deki yaşamı, oyuncu Tolga Mendi'nin kendisini ziyaret edip bu anları paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi. 1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, bir süredir kendi isteğiyle Darülaceze'de yaşamaktadır. Darülaceze'yi sık sık ziyaret eden oyuncu Tolga Mendi, Danlı ile bir araya gelerek sohbet ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Danlı'nın ziyaret sırasında geçmiş günlerini özlediğini anlatması duygusal anlara sahne olmuştur. Güzellik yarışmasının ardından Yeşilçam'a adım atan Danlı, reklam filmlerinde ve Yılmaz Güney ile birlikte "Aç Kurtlar" ve "Son Kızgın Adam" filmlerinde başrolde oynamıştır. Danlı, Yeşilçam'daki kısa oyunculuk kariyerinin ardından sinema dünyasından uzaklaşmıştır.

1968 TÜRKİYE GÜZELİ SEVGİ CAN DANLI’NIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, yıllar sonra Darülaceze’deki yaşamıyla gündeme geldi. Bir dönem güzelliğiyle adından söz ettiren Danlı’nın son görüntüleri dikkat çekerken, oyuncu Tolga Mendi’nin kendisini ziyaret etmesi de duygusal anlara sahne oldu. Danlı’nın geçmiş günlerine ilişkin sözleri ise ziyaret sırasında dikkat çekti.

TOLGA MENDİ’DEN SEVGİ CAN DANLI’YA ANLAMLI ZİYARET

Oyuncu Tolga Mendi, Darülaceze’de yaşayan Sevgi Can Danlı’yı ziyaret etti. Danlı ile bir süre sohbet eden Mendi, ziyaret sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mendi’nin bu ziyareti takipçilerinden de ilgi gördü.

SEVGİ CAN DANLI KENDİ İSTEĞİYLE DARÜLACEZE’YE YERLEŞTİ

1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı’nın bir süredir kendi isteğiyle Darülaceze’de kaldığı belirtildi. Danlı’nın burada yaşamını sürdürürken geçmiş günlerini ve güzellik yarışması dönemini de hatırladığı aktarıldı. Oyuncu Tolga Mendi’nin ise Darülaceze’yi sık sık ziyaret ettiği, gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde Sevgi Can Danlı ile de bir araya geldiği öğrenildi. Mendi’nin Danlı ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti.

SEVGİ CAN DANLI’NIN YEŞİLÇAM YILLARI!

1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, yarışmanın ardından Yeşilçam’a adım attı. Reklam filmlerinde rol alan Danlı, daha sonra sinema dünyasında da yer aldı. Yılmaz Güney ile “Aç Kurtlar” ve “Son Kızgın Adam” filmlerinde başrolü paylaşan Danlı, Yeşilçam’daki kısa oyunculuk döneminin ardından sinemadan uzaklaştı.

Oyunculuğun ardından farklı bir hayat kuran Sevgi Can Danlı, ilerleyen yıllarda kendi isteğiyle Darülaceze’ye yerleşti. Burada yaşamını sürdüren Danlı, zaman zaman geçmişteki günlerini ve Türkiye Güzeli seçildiği dönemi hatırlıyor. Danlı’nın Darülaceze’deki yaşamı ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

TOLGA MENDİ, SEVGİ CAN DANLI’YI YALNIZ BIRAKMADI

Darülaceze’yi sık sık ziyaret eden oyuncu Tolga Mendi, ziyaretlerinden birinde Sevgi Can Danlı ile de bir araya geldi. Mendi, Danlı ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıllar önce Yeşilçam’da rol alan Danlı’nın hayatına dair bu görüntüler dikkat çekerken, Mendi’nin ziyareti de takdir topladı. Sevgi Can Danlı’nın geçmiş günlerini hatırladığı anların da yer aldığı paylaşım, 1968 Türkiye Güzeli’nin hayatını yeniden gündeme taşıdı.