Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı'nın son hali yürek burktu! Darülacede'de yaşamını sürdürüyor

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Sevgi Can Danlı, bir süredir yaşamını Darülacede'de geçiriyor. 1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı'nın son hali ise yürekleri burktu. Sevgi Can Danlı uzun süredir Huntington hastalığıyla mücadele ediyor.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:55

1968 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen Sevgi Can Danlı, bir süredri 'de yaşamını sürdüyor. 'ın sevilen oyuncusu Sevgi Can Danlı, Huntington hastalığı nedeniyle de yürümekte bile zorlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı, Huntington hastalığı nedeniyle Darülaceze'de yaşamını sürdürüyor ve yürümekte zorlanıyor.
Sevgi Can Danlı, 1968 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilmiştir.
Yeşilçam'da da oyunculuk yapan Danlı, Huntington hastalığı ile mücadele etmektedir.
Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan Sevgi Can Danlı, Darülaceze'de yaşamaktadır.
Huntington hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla yok olmasına neden olan kalıtsal, ilerleyici ve nörodejeneratif bir hastalıktır.
Bu hastalık genellikle 30-40'lı yaşlarda başlar ve istemsiz hareketler, demans, kişilik değişiklikleri ve depresyon gibi semptomlarla seyreder.
TÜRKİYE GÜZELİ HUNTINGTON HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

1968 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Sevgi Can Danlı, daha sonra ise Yeşilçam filmlerinden boy gösterdi. Sinema kariyerine devam etmeyerek evlenen Sevgi Can Danlı uzun yıllardır Huntington hastalığıyla mücadele ediyor.

Darülaceze'de yaşamını sürdüren 1968 Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'nın som hali ortaya çıktı. Hastalığı nedeniyle yürümekte dahi zorlanan Danlı, yanına gelen hayranı sayesinde büyük mutluluk yaşadı.

SEVGİ CAN DANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Danlı, 14 Şubat 1950 tarihinde Balıkesir Manyas'ta dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan eski güzelin babası eczacı annesi ev hanımıydı. 1953 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde bir oğlunu kaybeden aile, İstanbul Mecidiyeköy'e yerleşir.

HUNTINGTON HASTALIĞI NEDİR?

beyindeki sinir hücrelerinin zamanla yok olmasına neden olan, 4. kromozomdaki mutasyona bağlı kalıtsal, ilerleyici ve nörodejeneratif bir hastalıktır. Genellikle 30-40'lı yaşlarda başlayan hastalık, istemsiz hareketler (kore), demans, kişilik değişiklikleri ve depresyonla seyreder. Kesin tedavisi olmayıp, semptomları hafifletmeye yönelik destek tedavileri uygulanır.

Hastalık AdıHuntington Hastalığı
TanımBeyindeki sinir hücrelerinin zamanla yok olmasına neden olan, 4. kromozomdaki mutasyona bağlı kalıtsal, ilerleyici ve nörodejeneratif bir hastalıktır.
Başlangıç YaşıGenellikle 30-40'lı yaşlar
Semptomlarİstemsiz hareketler (kore), demans, kişilik değişiklikleri, depresyon
TedaviKesin tedavisi yoktur. Semptomları hafifletmeye yönelik destek tedavileri uygulanır.
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
