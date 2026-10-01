Gram altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı mesaj

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İstanbul
Ons ve gram altında düşüş sürerken yatırımcıların gözü ABD tarım dışı istihdam verisine ve küresel piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın, Bitcoin, gümüş ve borsa için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, yılın son çeyreği ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.
Bitcoin fiyatı 83 bin dolar seviyesini koruyor. İç piyasada borsa fon krizinin etkileri sürüyor. Küresel piyasalar ise ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışı yakından izliyor ve tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Peki önümüzdeki günlerde altın yükselecek mi? Bu fiyata gram altın alınır mı? Piyasaları neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında detaylıca anlattı. İşte Memiş'in konuşmalarından satırbaşları....
"Yılın son çeyreğine girdik. ABD dataları iç piyasalarda çok da hissedilmiyor. Dışarıda ise bugünlerde jeopolitik gerilimlerin önüne geçemedi. İşsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacak. 14,30'da ise Türkiye Merkez Bankası'nın bir açıklaması olacak takip edeceğiz. Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
Tarım dışı istihdam açıklandıktan sonra dolar ve emtia tarafında bir dalgalanma göreceğiz. Yılın son çeyreğinde bütün enstrümanlarda kırılım yaşanacak. Büyük ihtimalle Kasım'daki seçimlerde yaşanacak.
2027 yılında finansal piyasalarda değişim olacak. 2027 yılında hükümetlerin yasa ve kanunla belirlediği kanunlar dahilinde fonlar, kripto piyasalar, emtialar değişim içerisinde olacak.
Kişinin kendini nerede daha güvende hissettiği üzerine bir piyasa bekliyorum. "benim varlıklarım nerede daha güvenli durabilir" esas soru olacak.
Şu anda altın da, Bitcoin de, gümüş de olması gerekenden daha ucuz. Ama elinizdeki bütün parayı da tek bir varlığa bağlamak için de bir sepet oluşturmak. Bu yılki planımız zaten bu yılaydı. Yani biz tek bir yatırım aracıyla yıla başlamıyoruz.
Yükseliş yönlü beklenti, enstrümanlarda zaman zaman anormal durumlardan geçtiğimiz için revizeler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü anormal süreçlerden geçiyoruz. O revizeler yapıldığı zaman da bu beklentimiz karşılanmadığı için değildir.
Altın yukarı yönlü kırılırsa veya ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesi yukarı yönünü kırılırsa bunun tek bir sebebi vardır. O da Trump'ın çıkıp "Biz İran'la anlaştık, savaşı bitirdik" demesi, petrol fiyatlarında sert çakılma olması halinde ons altın tarafında 4.600, gümüşün alt fiyatı 75 dolar seviyesi.
Yani küresel piyasalardaki verilerin ve gelişmelerin artık bir önemi yok. Yurt dışında açıklanan verilerin piyasalara etkisi yok. Bizim bambaşka bir gündemimiz oldu ve biz yıl sonuna kadar da bu gündemle yolumuza devam edecek gibi duruyor.
Yine detaylı bir şekilde az önce sevgili izleyenlerimizle paylaştığınız SPK'nın açıklaması, BDDK'nın açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yarınki toplantıya atıfta bulunması gibi birçok gelişme var.
Ancak sonuca baktığımız zaman, evet, burada SPK'nın açıklamasıyla birlikte ilk önce bu fon şirketleri TMSF'ye devredildi. Sonra SPK açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu hesaplama yapıyor. 1 milyon TL'ye kadar ana parası olanlar alacak. 1 milyon TL'den fazlası olanlar da ara ödeme alacak. Yani burada tamamı zamana yayılacak ve bu ödemelerin zamana yayılacağını ben tekrar düşünüyorum. Burada sürpriz yok.
Burada zaten bugüne kadar bütün yayınımızda özellikle borsa yatırımcılarımıza söylediğimiz bu: Endeks bazında değil, şirket bazında ve yatırımcı sayısı üzerinden takip etmek lazım.
Şimdi saat 14.30'da bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerini takip edeceğiz. Ne kadar rezerv eksildi, bunlar da çok önemli olacak bugünkü veriler. Saat 15.30'da Amerika'da işsizlik başvuruları var ama çok da önemli bir şey değil o. Biz genelde yine içeriye odaklanacağız ve yıl sonuna kadar da içerideki konuyla alakalı bu yolsuzlukla, hırsızlıkla alakalı gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin gündemi tamamen değişti. Bu enflasyon beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası, yani bundan sonraki dönem için, yıl sonuna kadar, en azından son çeyrek için bütün beklentilerin güncelleneceği bir durum var karşımızda.
Kur tarafında, enflasyon tarafında, büyüme tahminlerinde gibi birçok ekonomik tablonun güncelleneceği bir süreçten geçiyoruz.
Borsa tarafında gerçekten 12 bin puan seviyesini ben daha ilk haftadan, hatırlarsanız, şöyle bir cümle kullanmıştım: Borsa tarafında artık hedef vermenin doğru bir karar olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani burada hedef vermek ve teknik olarak okunamayan bir piyasa var. Bugünkü kargaşada teknik olarak bir şeyi söyleyemezsiniz. Çünkü her gün yeni bir isim çıkıyor karşımıza. Bu isimler de öyle normal vatandaş isimleri değil.
Bu işin farklı boyutları da var ve dolayısıyla gelen haber akışları sanırım biraz daha uzayacak gibi duruyor.
Ben özellikle sevgili izleyenlerimizden, yatırımcılarımızdan şunu rica ediyorum: Lütfen bugünkü ortamda en azından kendinize bir iyilik yapın. Kredili işlemlerden uzak durun. Kısa vadeli hayalcilikten uzak durun. Yani ortalık toz duman. Kısa vadeli işlem yapma zamanı değil."