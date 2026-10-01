Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Gram altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı mesaj

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:47
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
Ons ve gram altında düşüş

Ons ve gram altında düşüş sürerken yatırımcıların gözü ABD tarım dışı istihdam verisine ve küresel piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın, Bitcoin, gümüş ve borsa için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, yılın son çeyreği ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

2
Bitcoin fiyatı 83 bin dolar seviyesi

Bitcoin fiyatı 83 bin dolar seviyesini koruyor. İç piyasada borsa fon krizinin etkileri sürüyor. Küresel piyasalar ise ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışı yakından izliyor ve tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Peki önümüzdeki günlerde altın yükselecek mi? Bu fiyata gram altın alınır mı? Piyasaları neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında detaylıca anlattı. İşte Memiş'in konuşmalarından satırbaşları....
 

3
ABD dataları iç piyasalarda

"Yılın son çeyreğine girdik. ABD dataları iç piyasalarda çok da hissedilmiyor. Dışarıda ise bugünlerde jeopolitik gerilimlerin önüne geçemedi. İşsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacak. 14,30'da ise Türkiye Merkez Bankası'nın bir açıklaması olacak takip edeceğiz. Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. 
 

4
Tarım dışı istihdam

Tarım dışı istihdam açıklandıktan sonra dolar ve emtia tarafında bir dalgalanma göreceğiz. Yılın son çeyreğinde bütün enstrümanlarda kırılım yaşanacak. Büyük ihtimalle Kasım'daki seçimlerde yaşanacak.
 

5
2027 yılında finansal piyasalarda

2027 yılında finansal piyasalarda değişim olacak. 2027 yılında hükümetlerin yasa ve kanunla belirlediği kanunlar dahilinde fonlar, kripto piyasalar, emtialar değişim içerisinde olacak. 
 

6
2027 YILINA NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

2027 YILINA NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

Kişinin kendini nerede daha güvende hissettiği üzerine bir piyasa bekliyorum. "benim varlıklarım nerede daha güvenli durabilir" esas soru olacak.
 

7
altın bitcoin

Şu anda altın da, Bitcoin de, gümüş de olması gerekenden daha ucuz. Ama elinizdeki bütün parayı da tek bir varlığa bağlamak için de bir sepet oluşturmak. Bu yılki planımız zaten bu yılaydı. Yani biz tek bir yatırım aracıyla yıla başlamıyoruz.
 

8
anormal süreçlerden geçiyoruz

Yükseliş yönlü beklenti, enstrümanlarda zaman zaman anormal durumlardan geçtiğimiz için revizeler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü anormal süreçlerden geçiyoruz. O revizeler yapıldığı zaman da bu beklentimiz karşılanmadığı için değildir.
 

9
Altın yukarı yönlü kırılırsa

Altın yukarı yönlü kırılırsa veya ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesi yukarı yönünü kırılırsa bunun tek bir sebebi vardır. O da Trump'ın çıkıp "Biz İran'la anlaştık, savaşı bitirdik" demesi, petrol fiyatlarında sert çakılma olması halinde ons altın tarafında 4.600, gümüşün alt fiyatı 75 dolar seviyesi.
 

10
küresel piyasalardaki verilerin

Yani küresel piyasalardaki verilerin ve gelişmelerin artık bir önemi yok. Yurt dışında açıklanan verilerin piyasalara etkisi yok. Bizim bambaşka bir gündemimiz oldu ve biz yıl sonuna kadar da bu gündemle yolumuza devam edecek gibi duruyor.
 

11
SPK'nın açıklaması, BDDK'nın açıklaması

Yine detaylı bir şekilde az önce sevgili izleyenlerimizle paylaştığınız SPK'nın açıklaması, BDDK'nın açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yarınki toplantıya atıfta bulunması gibi birçok gelişme var.
 

12
fon mağdurları

Ancak sonuca baktığımız zaman, evet, burada SPK'nın açıklamasıyla birlikte ilk önce bu fon şirketleri TMSF'ye devredildi. Sonra SPK açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu hesaplama yapıyor. 1 milyon TL'ye kadar ana parası olanlar alacak. 1 milyon TL'den fazlası olanlar da ara ödeme alacak. Yani burada tamamı zamana yayılacak ve bu ödemelerin zamana yayılacağını ben tekrar düşünüyorum. Burada sürpriz yok.
 

13
Endeks bazında değil, şirket bazında ve yatırımcı sayısı üzerinden

Burada zaten bugüne kadar bütün yayınımızda özellikle borsa yatırımcılarımıza söylediğimiz bu: Endeks bazında değil, şirket bazında ve yatırımcı sayısı üzerinden takip etmek lazım.

 

14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri

Şimdi saat 14.30'da bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerini takip edeceğiz. Ne kadar rezerv eksildi, bunlar da çok önemli olacak bugünkü veriler. Saat 15.30'da Amerika'da işsizlik başvuruları var ama çok da önemli bir şey değil o. Biz genelde yine içeriye odaklanacağız ve yıl sonuna kadar da içerideki konuyla alakalı bu yolsuzlukla, hırsızlıkla alakalı gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.
 

15
enflasyon beklentileri

Türkiye'nin gündemi tamamen değişti. Bu enflasyon beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası, yani bundan sonraki dönem için, yıl sonuna kadar, en azından son çeyrek için bütün beklentilerin güncelleneceği bir durum var karşımızda.

 

16
Kur tarafında, enflasyon tarafında

Kur tarafında, enflasyon tarafında, büyüme tahminlerinde gibi birçok ekonomik tablonun güncelleneceği bir süreçten geçiyoruz.
 

17
borsa

Borsa tarafında gerçekten 12 bin puan seviyesini ben daha ilk haftadan, hatırlarsanız, şöyle bir cümle kullanmıştım: Borsa tarafında artık hedef vermenin doğru bir karar olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani burada hedef vermek ve teknik olarak okunamayan bir piyasa var. Bugünkü kargaşada teknik olarak bir şeyi söyleyemezsiniz. Çünkü her gün yeni bir isim çıkıyor karşımıza. Bu isimler de öyle normal vatandaş isimleri değil.
 

18
altın

Bu işin farklı boyutları da var ve dolayısıyla gelen haber akışları sanırım biraz daha uzayacak gibi duruyor.
 

19
Kısa vadeli işlem yapma zamanı değil

KISA VADELİ İŞLEM YAPMA ZAMANI DEĞİL

Ben özellikle sevgili izleyenlerimizden, yatırımcılarımızdan şunu rica ediyorum: Lütfen bugünkü ortamda en azından kendinize bir iyilik yapın. Kredili işlemlerden uzak durun. Kısa vadeli hayalcilikten uzak durun. Yani ortalık toz duman. Kısa vadeli işlem yapma zamanı değil."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.