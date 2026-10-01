Gram altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı mesaj

Borsa tarafında gerçekten 12 bin puan seviyesini ben daha ilk haftadan, hatırlarsanız, şöyle bir cümle kullanmıştım: Borsa tarafında artık hedef vermenin doğru bir karar olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani burada hedef vermek ve teknik olarak okunamayan bir piyasa var. Bugünkü kargaşada teknik olarak bir şeyi söyleyemezsiniz. Çünkü her gün yeni bir isim çıkıyor karşımıza. Bu isimler de öyle normal vatandaş isimleri değil.

