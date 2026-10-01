İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha kanıtlandı! Şoförlerden hızlı müdahale

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İstanbul
Edirne’de toplu taşıma aracında epilepsi hastası bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu farkeden şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan, daha önce aldıkları ilk yardım eğitiminin de katkısıyla yolcuya hızlı ve bilinçli şekilde müdahale etti. Ardından bölgeye gelen ekipler, yolcuyu hastanede tedavi altına alırken o anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.