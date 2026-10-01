Sivas kalesinde eşiyle çay içmeye giden 35 yıllık kolonya üreticisi Turhan Toka, eşinin isteği üzerine, kale civarında duyulan kokudan ilham alarak ‘’Sivas hatırası’’ adını verdiği bir kolonya üretti.

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HABERİN ÖZETİ Eşi için Sivas kokulu kolonya üretti! 35 yıllık kolonya üreticisi Turhan Toka, eşinin isteği üzerine Sivas kalesindeki kokudan ilham alarak 'Sivas Hatırası' adını verdiği bir kolonya üretti. Turhan Toka, eşiyle Sivas kalesine çay içmeye gittiğinde eşinin kokudan ilham almasıyla bu kolonyayı üretmeye karar verdi. Toka, bölgedeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanlayarak uzun uğraşlar sonucu istediği kokuyu elde etti. Ürettiği kolonyaya, tarihi dokuyu hatırlattığı için 'Sivas Hatırası' adını verdi. Bu kolonya, turistler ve asker dağıtımında gelen aileler tarafından ilgi görüyor.

BÖLGEDE BULDUKLARINI HARMANLADI

Bölgedeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanlayarak uzun uğraşılar sonucu aradığı kokuyu elde etmeyi başaran Turhan Toka elde ettiği Sivas kokulu ürüne ise ‘’Sivas hatırası’’ ismini verdi.

EŞİ YAPABİLİR MİSİN DEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

"Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Bende o an ki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm. Bire bir tutturmaya çalıştım.

Gerçekten güzel, çok hoş bir koku oldu. Adını da o tarihi dokuyu hatırlattığı için Sivas hatırası koyduk. Her kolonya kokusunun farklı bir hikayesi var. bu kolonya da böyle farklı bir anı sonrası üretildi. Zanaatkarlar çarşısında gelen turist turları, asker dağıtımında gelen aileler adını görünce ilgileniyor. Koku şu ana kadar herkesin çok hoşuna gitti. Bana soruyorlar nasıl ortaya çıktığını. Bende aynı şekilde her sorana hikayesini anlatıyorum. Hikayeyi duyup kaleye gidenler bile oluyor. Sivas kalesinde ki hava, ortam kokusunu boşa harcatmayalım dedik. Sivas tarihini kolonyaya dönüştürdüm" dedi.