Evde üretim yapan kadınların ortak özelliği 2026

Türkiye'de internetten alışverişin yaygınlaşması, küçük ölçekli üretim yapan kadınların daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ancak evde üretim yapanların satış faaliyetlerinde vergi ve hasılat sınırı gibi önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor.

EVDE ÜRETİM YAPAN KADINLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

Evde üretim yapan kadınların ortak noktalarından biri, ürünlerini ayrı bir mağaza açmadan müşterilere ulaştırabilmeleri. Sosyal medya hesapları ve çeşitli dijital satış kanalları, ürünlerin tanıtılması ve siparişlerin alınmasında önemli rol oynuyor.

TÜİK'in 2026 verilerine göre Türkiye'de internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı yüzde 60'a yükseldi. Kadınlarda bu oran yüzde 56,6 olarak kaydedildi. Bu tablo, internet üzerinden satış yapmak isteyen küçük üreticiler açısından genişleyen bir müşteri kitlesine işaret ediyor.

HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLİYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın esnaf muaflığına ilişkin bilgilendirmesinde bazı ev ürünleri ve gıda ürünleri kapsamda yer alıyor. Havlu, örtü, çarşaf, örgü, dantel, nakış ve boncuk işleme ürünlerinin yanı sıra tarhana, erişte ve mantı gibi ürünler de belirli şartlar altında değerlendirilebiliyor.

Burada üretimin nasıl yapıldığı da önem taşıyor. Muafiyet kapsamında değerlendirilebilmek için ilgili şartların tamamının karşılanması gerekiyor.

2026'DA HASILAT SINIRI DİKKAT ÇEKİYOR

İnternet üzerinden satış yapan ve şartları karşılayan kişiler için 2026 yılında toplam hasılat sınırı 1 milyon 900 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar, ürünlerden elde edilen toplam hasılat üzerinden değerlendiriliyor.

Satış hacmi büyüyen üreticilerin bu sınırı düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Muafiyet şartlarının dışında kalınması halinde farklı vergisel yükümlülükler ortaya çıkabiliyor.

BANKA HESABI ŞARTI BULUNUYOR

Esnaf muaflığı kapsamında internet üzerinden satış yapanların Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması ve Türkiye'de bulunan bir bankada ticari hesap açması gerekiyor. Satışlardan elde edilen hasılatın da bu hesap üzerinden tahsil edilmesi şartı bulunuyor.

Bankalar tarafından hesaba aktarılan tutarlar üzerinden belirli oranda gelir vergisi tevkifatı uygulanıyor. Bu nedenle evde üretime başlayanların yalnızca satışa değil, mali yükümlülüklere de dikkat etmesi gerekiyor.

KÜÇÜK ÜRETİMİ GELİRE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Evde üretim modelinin öne çıkan taraflarından biri, yüksek maliyetli bir iş yeri açmadan faaliyete başlanabilmesi. Üretici kadınlar mevcut imkanlarıyla küçük miktarlarda üretim yaparak müşteri kitlesini zaman içinde genişletebiliyor.

Uzmanlar ise ürün fiyatı belirlenirken yalnızca malzeme giderinin hesaplanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Paketleme, kargo, banka ve diğer satış giderlerinin de hesaba katılması, gerçek kazancın ortaya çıkması açısından önem taşıyor.

2026'da evde üretim yapan kadınlar için dijital satış kanalları önemli bir fırsat sunuyor. Ancak satışa başlamadan önce ürünün kapsamını, vergi muafiyeti şartlarını ve yıllık hasılat sınırını kontrol etmek gerekiyor.

