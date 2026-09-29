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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:50

Güneş enerjisi elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı

Küresel nükleer sektörünün mevcut durumunu ve eğilimlerini ele alan Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu 2026, İstanbul’da basına ve kamuoyuna tanıtıldı. 596 sayfalık rapora göre, 2025 yılında güneş enerjisi küresel ölçekte ilk kez nükleer reaktörlerden daha fazla elektrik üretti. Rapora göre, rüzgâr enerjisinin de hesaba katılmasıyla yenilenebilir enerjinin üstünlüğü net bir şekilde ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Güneş enerjisi elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:50

Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu 2026’ya göre; 2025 yılında güneş enerjisinden üretilen elektrik yüzde 30 artarak nükleer enerjiyi geride bıraktı. Rüzgâr enerjisinin de katılımıyla bu iki yenilenebilir kaynağın toplam üretimi, nükleer santrallerin üretiminin iki katını aştı. Elektrik üretimindeki yıllık artış oranları, nükleer enerji ile başlıca yenilenebilir enerji teknolojileri arasındaki makasın hızla açıldığını gösterdi. 

HABERİN ÖZETİ

Güneş enerjisi elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu 2026'ya göre, 2025 yılında güneş enerjisinden üretilen elektrik nükleer enerjiyi geride bırakırken, rüzgâr enerjisiyle birlikte yenilenebilir kaynakların toplam üretimi nükleerin iki katını aştı.
2025'te güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 30, rüzgâr enerjisinden üretim ise yüzde 8 arttı.
Nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 1 oranında artarken, küresel nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 8,8'e gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Çin, nükleer kapasitesindeki artışın 120 katı kadar yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye aldı.
2025 yılında dünya genelinde kapatılan reaktör sayısı, yeni devreye alınan reaktör sayısından fazla oldu.
Rusya, yurt dışı nükleer projelerinde yaptırımlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşayarak yurt dışı gelirleri on yıl sonra ilk kez düştü.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Güneş enerjisi elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı

Nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 1 oranında artarken, güneş enerjisinden üretim yüzde 30, rüzgâr enerjisinden üretim ise yüzde 8 oranında yükseldi.

Nükleerin küresel elektrik üretimindeki payı ise 2025 yılında yüzde 0,14 puanlık marjinal bir düşüşle yüzde 9’dan yüzde 8,8’e geriledi. Bu oran, son 45 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, 1996’daki yüzde 17,5’lik zirvenin de yaklaşık yarısına denk geldi.

Güneş enerjisi elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı

ÇİN, NÜKLEERDEN 120 KAT FAZLA GÜNEŞ ENERJİSİ KURDU

İstanbul’daki tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rapor Koordinatörü ve Yayıncısı Mycle Schneider, "Nükleer enerji programını önemli ölçüde genişleten tek ülke olan , geçtiğimiz yıl nükleer enerji kapasitesindeki artışın 120 katı kadar yeni güneş enerjisi kapasitesini devreye aldı. Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan Çin ve Hindistan’ın her biri, bugün nükleer santrallerden elde ettikleri elektriğin beş katından fazlasını rüzgâr ve güneş enerjisinden üretiyor" dedi.

2025 yılında dünya genelinde devreye alınan yeni reaktör sayısından daha fazla reaktör kapatıldı ve toplam işletme kapasitesi bir miktar azaldı. Küresel nükleer enerji üretimi, Çin’de kaydedilen yüzde 7,6’lık artış sayesinde sınırlı ölçüde yükselirken, Çin dışındaki ülkelerde gerileme gösterdi. Yıl boyunca 12 yeni reaktörün inşasına başlanırken, bunlardan 9'unun Çin’de, 2'sinin ise ’da yer aldığı bildirildi.

RUSYA'NIN NÜKLEER SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ MASAYA YATIRILDI

Litvanya’nın Vilnius kentindeki Bellona Vakfı’nın Nükleer Danışmanı ve raporun yazarlarından Dmitry Gorchakov ise basın toplantısında Rusya'nın konumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Yurt dışındaki nükleer santral inşası ve nükleer yakıt tedarikindeki hâkimiyetini sürdüren Rusya, 2025 yılında AB, ABD ve Çin’e zenginleştirilmiş uranyum ihracatını artırdı. Öte yandan Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rosatom’un Türkiye ve Macaristan’dakiler de dâhil olmak üzere çeşitli yurt dışı projelerinde ciddi sorunlara ve gecikmelere yol açtı. Bu gelişmeler, şirketin yurt dışı gelirlerinin on yıl sonra ilk kez düşmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

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#rusya
#Çin
#Rosatom
#Mycle Schneider
#Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu 2026
#Ekonomi
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