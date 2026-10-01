Faizsiz kredi için Ekim sürprizi! 500 bin liraya varan fırsat

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Faizsiz kredi kampanyaları Ekim ayında hız kazandı. Yüzde 0 faizli kredi, taksitli avans ve ek hesap fırsatlarının yanı sıra 500 bin TL’ye varan kredi seçenekleri sunuluyor. İşte ekim ayının en cazip kredi kampanyaları...
Akbank: Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli %0 faizle toplam 125.000 TL’ye varan fırsat. Bunun 100.000 TL’si taksitli artı para, 25.000 TL’si taksitli avans olarak sunuluyor.
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli %0 faizle toplam 100.000 TL’ye varan fırsat. 25.000 TL’ye kadar kredi, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 50.000 TL’ye kadar taksitli ek hesap bulunuyor.
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli %0 faizle toplam 100.000 TL’ye varan fırsat. 50.000 TL’ye kadar kredi ve 50.000 TL’ye kadar taksitli avans hesap sunuluyor.
İlk Axesslilere özel, faizsiz 25.000 TL’ye varan taksitli avans ve 22.000 TL’ye varan Chip-para fırsatı bulunuyor.
Yeni müşterilere özel, %0 faizle 3-4 ay vadeli toplam 100.000 TL’ye varan fırsat. 65.000 TL’ye kadar 4 ay vadeli kredi, 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ve 10.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli Kurtaran Hesap sunuluyor.
Yeni müşterilere özel, %0-%2,84 faiz oranlarıyla toplam 175.000 TL’ye varan fırsat. 100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi, 50.000 TL’ye kadar taksitli ek hesap ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans bulunuyor.
%0 faizle 1 ay vadeli 10.000 TL’ye kadar kredi. Ayrıca N Kolaylılara 5.000 TL, N Kolay Extralılara ise her 30 günde 2 kez 10.000 TL Kolay Nakit fırsatı sunuluyor.
Yeni müşterilere özel, %0-%1,99 faiz oranlarıyla toplam 75.000 TL’ye varan fırsat. 50.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %1,99 faizli kredi ve 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans veriliyor.
Yeni müşterilere özel, %0-%3,19 faiz oranlarıyla toplam 275.000 TL’ye varan fırsat. 200.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi, 50.000 TL’ye kadar taksitli ek hesap ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans bulunuyor.
Yeni müşterilere özel, %3,19 faiz oranıyla 12 ay vadeli 500.000 TL’ye varan kredi fırsatı.
%4,39 faiz oranıyla 12 ay vadeli 300.000 TL’ye varan kredi fırsatı sunuluyor.
Yeni müşterilere özel %3,19 faiz oranıyla 100.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli kredi fırsatı. Aylık ödeme 10.746 TL, toplam ödeme 128.956 TL olarak belirtiliyor.
%3,39 faiz oranıyla 100.000 TL kredi için aylık ödeme 10.908 TL, toplam ödeme 130.900 TL.
3 ay ertelemeli kredi seçeneğinde faiz oranı %3,69. 100.000 TL kredi için aylık ödeme 11.154 TL, toplam ödeme 134.345 TL.
%4,29 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye kadar Artan Taksitli Kredi fırsatı.
Yeni müşterilere özel Bankkart kampanyasında, 2.500 TL ve üzeri alışverişe 250 TL, 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL olmak üzere toplam 5.000 TL Bankkart Lira fırsatı bulunuyor.
İhtiyaç finansmanında kâr oranı %3,79. 100.000 TL için aylık ödeme 11.236 TL, toplam ödeme 134.834 TL.
İhtiyaç finansmanında kâr oranı %3,82. 100.000 TL için aylık ödeme 11.261 TL, toplam ödeme 135.131 TL.
Yeni müşterilere özel ve 3 ay ertelemeli kredi seçeneğinde faiz oranı %3,84. 100.000 TL için aylık ödeme 11.277 TL, toplam ödeme 135.829 TL.
İhtiyaç kredisinde faiz oranı %4,02. 100.000 TL için aylık ödeme 11.427 TL, toplam ödeme 137.622 TL.
Premier sigortalı ihtiyaç kredisinde faiz %3,49. 100.000 TL için aylık ödeme 10.990 TL, toplam ödeme 132.378 TL.
Premier sigortasız ihtiyaç kredisinde faiz %3,64. 100.000 TL için aylık ödeme 11.113 TL, toplam ödeme 133.352 TL.
İhtiyaç kredisinde faiz %3,83. 100.000 TL için aylık ödeme 11.269 TL, toplam ödeme 135.730 TL.
İhtiyaç kredisinde faiz %3,87. 100.000 TL için aylık ödeme 11.302 TL, toplam ödeme 136.127 TL.
İhtiyaç kredisinde faiz %5,06. 100.000 TL için aylık ödeme 12.309 TL, toplam ödeme 148.203 TL.