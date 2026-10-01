Yaklaşık 20 kişi! Araya aldıkları şahsı öldüresiye darp ettiler

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İstanbul
Elazığ'da bir grup genç, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti.
Olay, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir araya gelen grup, bir şahsı araya alarak adeta öldüresiye darp etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.